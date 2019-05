Bimba di tre anni ferita a Napoli | i medici | un proiettile le ha trapassato i polmoni

Napoli - spari tra la folla : pregiudicato in fin di vita. Grave Bimba di tre anni - ferita anche la nonna : Tre persone, tra la quali una bambina, sono rimaste ferite a colpi di arma da fuoco in un agguato tra la folla avvenuto poco prima delle 17.30 all'angolo tra piazza Nazionale e via...

Bimba di 4 anni investita mentre tiene per mano la sorella : caccia al pirata : caccia al pirata della strada che martedì a tarda sera a Lanciano ha falciato in strada una Bimba cinese di 4 anni che era tenuta per mano dalla sorella più grande, mentre attraversava la pericolosa ...

Bimba di tre anni muore travolta dal cancello del parco giochi a Lerici : di tre anni muore travolta dal del a . Ferito il . Una bambina è morta nel pomeriggio a Lerici nello in un parco giochi per un incidente accaduto nei pressi del cancello di ingresso. Secondo una prima ...

Bimba di tre anni tiene in vita la sorellina di due mesi dopo l’omicidio suicidio dei genitori : Una bambina di appena tre anni dopo aver assistito all'omicidio - suicidio dei genitori è riuscita a sopravvivere per tre giorni e a tenere in vita anche la sorellina, di appena due anni. La piccola è sopravvissuta per tre giorni ed ha tenuto in vita il fratellino di appena due mesi dopo l'omicidio suicidio dei suoi genitori. Il papà, David Kooros Parsa, ha assassinato la mamma, Mihoko Koike Parsa, poi si è tolto la vita e ha lasciato i due ...

Notre-Dame - la Bimba gioca col papà prima dell'incendio : la foto condivisa migliaia di volte - ecco perché : Una bimba che gioca con un un uomo, molto probabilmente il padre, davanti alla cattedrale di Notre-Dame. Tra le foto simbolo della drammatica giornata di lunedì scorso a Parigi c'è...

Bimba di nove anni ricoverata in ospedale : presa a calci al basso ventre da un compagno di classe : Una Bimba di 9 anni è finita al pronto soccorso per 18 ore dopo essere stata presa a calci al basso ventre da un compagno di classe che, secondo quanto riferito dai familiari della piccola, l’avrebbe presa di mira da tre anni. L’episodio, riportato dall’Arena, è avvenuto nel veronese. I referti del pronto soccorso di Villafranca sono stati trasmessi alla Procura e la dirigente scolastica dell’istituto ha avviato gli ...

La Vita in Diretta - Ivana Spagna : il racconto della Bimba mancata mentre ascoltava una sua canzone : Ivana Spagna a La Vita in Diretta: “Ho sognato la bambina che è mancata ascoltando la mia canzone” Nell’ultima puntata de La Vita in Diretta (in onda oggi 11 aprile) si torna a parlare dell’oltre e della Vita oltre la morte. Nel talk show pomeridiano di Raiuno viene raccontata la storia di Gisella, una medium […] L'articolo La Vita in Diretta, Ivana Spagna: il racconto della bimba mancata mentre ascoltava una sua ...

Candreva pagherà la mensa alla Bimba costretta a mangiare tonno e crackers : Roma, 9 apr., askanews, - Il giocatore dell'Inter, Antonio Candreva, ha deciso di intervenire in favore della bimba costretta a mangiare tonno e crackers a scuola per il mancato pagamento della retta ...

