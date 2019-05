Bimba di 4 anni investita mentre tiene per mano la sorella | caccia al pirata

USA - pompiere abusa di Bimba di 8 anni : prova a giustificarsi ma viene arrestato : L'ennesimo drammatico episodio di violenza nei confronti di minorenni, si è verificata nei giorni scorsi negli Stati Uniti d'America, precisamente nello stato dell'Arizona. Michael William Palmatier, un vigile del fuoco di quarantotto anni, è stato posto agli arresti dalle forze dell'ordine per aver abusato di una bambina di otto anni. L'uomo, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, ha provato anche a giustificarsi in maniera però del ...

Brindisi - Bimba di 2 anni trovata sola per strada. A dare l’allarme un automobilista : Una giovane coppia di San Pietro Vernotico (Brindisi) è stata segnalata al tribunale dei minori perché la figlia di due anni si è allontanata da casa finendo su una strada comunale. Ad accorgersi della bimba che giocava quasi a ridosso della carreggiata è stato un automobilista di passaggio che subito ha dato l’allarme.Continua a leggere

Lerici - cancello di un parco giochi cade e uccide una Bimba di 3 anni : Questo pomeriggio nello Spezzino, nella frazione di Pugliola di Lerici, una bambina di tre anni è morta a causa della caduta del cancello di un parco giochi. La bimba era con il nonno e, secondo le prime ricostruzioni, stava passeggiando quando il cancello scorrevole è uscito dalle guide e lo ha schiacciato. Il nonno, cercando di proteggere la nipotina, si è ferito. Sul posto sono subito arrivate le ambulanze della pubblica assistenza di ...

Cade cancello al parco giochi! Bimba d 3 anni muore schiacciata - ferito il nonno : Il dramma nello Spezzino. La Bimba era in compagnia del nonno che sarebbe rimasto ferito nel tentativo di soccorrerla, vedendo il cancello - una pesante struttura di due metri per quattro - che stava Cadendo. La nipotina è morta all'Ospedale Gaslini, dove era stata portata con l'elisoccorso. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che indagano sul dramma, la piccola era in compagnia del nonno, che è rimasto ferito. Stando ...

Bimba di tre anni tiene in vita la sorellina di due mesi dopo l’omicidio suicidio dei genitori : Una bambina di appena tre anni dopo aver assistito all'omicidio - suicidio dei genitori è riuscita a sopravvivere per tre giorni e a tenere in vita anche la sorellina, di appena due anni. La piccola è sopravvissuta per tre giorni ed ha tenuto in vita il fratellino di appena due mesi dopo l'omicidio suicidio dei suoi genitori. Il papà, David Kooros Parsa, ha assassinato la mamma, Mihoko Koike Parsa, poi si è tolto la vita e ha lasciato i due ...

Bimba di 12 anni picchiata - stuprata e lasciata senza cibo dai parenti : le violenze dai 4 anni : Per anni quella casa era stata la sua prigione. E le persone che avrebbero dovuto proteggerla erano diventati i suoi aguzzini. Oggi la ragazzina ha 12 anni, ma difficilmente riuscirà a dimenticare il ...