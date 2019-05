Billions 4 sbarca su Sky Atlantic il 10 maggio al posto di Gomorra 4 | tutto quello che

optimaitalia

(Di venerdì 3 maggio 2019)è pronto per il passaggio di consegne visto che4 proprio questa sera saluterà il pubblico di Skycon i suoi ultimi due episodi e venerdì prossimo toccherà a4 fare faville. Genny Savastano lasceràai due rivali di sempre ovvero il miliardario Bobby "Axe" Axelrod (Damien Lewis) e dell’ex potente procuratore distrettuale Chuck Rhoades (Paul Giamatti). Toccherà a loro far dimenticare al pubblico gli eventi di4 e cercare di colmare quel vuoto che lascerà la serie a partire dal 10, nel prime time del venerdì.A lanciare la nuova stagione della serie che potrebbe vedere i due "nemici" combattere per una volta fianco a fianco contro un rivale comune, è un lungo trailer di due minuti che mette insieme i dettagli di4 rivelandoche dobbiamo attenderci dai nuovi episodi. Lo stesso personaggio interpretato da Paul Giamatti ...