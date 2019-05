Betoniera contromano | auto travolte e persone investite | il video

Betoniera contromano a Roma - le foto dell'incidente : Auto distrutte e sparse ovunque. Questo raccontano le immagini dell' incidente in via Casilina a Roma , dove oggi una Betoniera si è schiantata su diverse vetture, travolgendo e ferendo alcune persone.

