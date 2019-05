Berlusconi verso le dimissioni Lunedì lascia l' ospedale

ilgiornale

(Di venerdì 3 maggio 2019) Angelo Scaranopotrebbere l'San Raffaele già il prossimo. Netto miglioramento dopo l'intervento per una occlusione intestinaleSono in costante miglioramento le condizioni di salute di Silvio. Ricoverato da qualche giorno al San Raffaele di Milano, il leader di Forza Italia è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per una occlusione intestinale. L'ex premier già ieri è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto di degenza. E adesso è stata comunicata la date per le: "Il Presidente, in terza giornata postoperatoria, risponde perfettamente alle terapie. I professori Zangrillo e Rosati mantengono la previsione diin sicurezza per la giornata di, a meno di una settimana dall’intervento chirurgico in urgenza", fanno sapere fonti di Forza Italia. Ieri, come ha riportato ...

