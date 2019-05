Berlusconi sarà dimesso forse lunedì

berlusconi : Domenica 26 maggio è un giorno importantissimo per il nostro futuro. Ogni voto per @forza_italia e per me sarà un v… - forza_italia : Come ha detto poco fa @Antonio_Tajani a @Mattino5, 'Silvio #Berlusconi si è ripreso, sta bene e sarà operativo quan… - berlusconi : Se @forza_italia riuscirà ad avere un buon risultato alle #Europee2019 e i #Cinquestelle scenderanno sotto al 20%… -

Silviopotrebbe usciredall'ospedale San Raffaele di Milano dove è stato ricoverato per una occlusione intestinale martedì scorso. "Il presidente, in terza giornata postoperatoria, risponde perfettamente alle terapie", viene sottolineato da fonti di Forza Italia. "I professori Zangrillo e Rosati mantengono la previsione di dimissioni in sicurezza per la giornata di, a meno di una settimana dall'intervento chirurgico d'urgenza", si rende noto.(Di venerdì 3 maggio 2019)