Berlusconi | probabili dimissioni lunedì L’ex Cavaliere | “L’abbiamo scampata bella anche

(Di venerdì 3 maggio 2019) “L’abbiamostavolta”: non perde mai l’umorismo Silvio. Così avrebbe detto ieri a chi è andato a fargli visita al San Raffaele di Milano. Dopo il ricovero per occlusione intestinale il 30 aprile scorso e l’intervento d’urgenza, le sue condizioni di salute sono adesso stabili e l’expotrebbe uscire dall’ospedale. “In terza giornata postoperatoria – dichiarano fonti di Forza Italia – risponde perfettamente alle terapie. I professori Zangrillo e Rosati mantengono la previsione diin sicurezza per la giornata di, a meno di una settimana dall’intervento chirurgico d’urgenza”.A fargli visita questa mattinail vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, che ha detto: “sta bene, abbiamo parlato a lungo, l’ho trovato in forma, un ...

