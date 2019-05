Batosta Tory e Labour alle amministrative | volano i filo-Ue

ilfogliettone

(Di venerdì 3 maggio 2019) L'impasse Brexit è certamente un fattore chiave nella disfatta dei conservatori e dei laburisti britannicielezioni di 248 consigli locali sparsi in tutta l'Inghilterra e in Irlanda del Nord, a tutto beneficio dei partiti-europei: i liberaldemocratici che segnano il miglior risultato in un quarto di secolo, e i Verdi, più 160 seggi, insieme all'onda dei dei consiglieri indipendenti. In baseproiezioni della Bbc, se i risultati del voto di ieri fossero replicati in tutta la Gran Bretagna, conservatori e laburisti avrebbero il 28% ciascuno, i liberaldemocratici il 19%, gli altri partiti e gli indipendenti il 25%.Peril risultato non è un buon viatico per le europee del prossimo 23 maggio,quali dovranno quasi certamente partecipare nonostante la fievole speranza del governo di trovare un accordo per la Brexit entro quella data. I Tories, che per la ...

