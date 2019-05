Basta ladri | sparo a tutti Lo sfogo del residente esasperato dalle rapine

ilgiornale

(Di venerdì 3 maggio 2019) Pina Francone Protagonista un abitante di Avezzano, in provincia de L'Aquila, che ha fatto l'avviso, scrivendolo sul cancello di casa"Per i signori: questa casa è stata svaligiata, hanno preso tutto. Ora state attenti: chi supera la rete non uscirà vivo: sparerò a".dai furti subiti in casa, un uomo ha affisso questo cartello alla cancellata che perimetra e protegge il giardino che circonda la sua abitazione. Protagonista un abitante di Avezzano, in provincia de L'Aquila, che ha preso una tavoletta di legno, l'ha dipinta di azzurro e con la vernice rossa ha scritto il suo-avviso ai malviventi, invocando la legittima difesa.Una vicenda riportata da Leggo e che si lega a doppio filo proprio alla nuova legge sulla legittima difesa, storico cavallo di battaglia della Lega di Matteo Salvini: il provvedimento è stato promulgato dal p...

