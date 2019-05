Basket | NBA Playoff 2019 | Philadelphia domina gara-3 contro Toronto Embiid e Butler

oasport

(Di venerdì 3 maggio 2019)ritrova il vero Joel-3. I 76ers si portano sul 2-1 nella serie, superando i Raptors per 116-95. L’aria di casa fa benissimo al centro camerunense, che si riscatta dopo due prestazioni opache nelle prime due gare, chiudendo con una perentoria doppia doppia da 33 punti e 10 rimbalzi. Anche Jimmyoffre un contributo importante alla causa dei padroni di casa, avvicinando la sua prima tripla doppia in carriera nei(22 punti, 9 assist e 9 rimbalzi).E’ unache ora è in vantaggio e soprattutto sembra aver trovato lemisure giuste ai Raptors. Dall’altra parte, invece,è quasi già con le spalle al muro e sa di non poter sbagliare assolutamente-4, in programma nella serata italiana di domenica. Non è bastato il solito contributo della coppia Kawhi Leonard-Pascal Siakam, con il ...

RisoStolto : RT @repubblica: Basket, playoff Nba: fine corsa per Gallinari, Golden State in semifinale [news aggiornata alle 11:15] - Pianeta_Basket : NBA - Nets, D'Angelo Russell fermato per possesso di marijuana - Pianeta_Basket : NBA - Celtics, problemi cardiaci per Danny Ainge -