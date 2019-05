oasport

(Di venerdì 3 maggio 2019) Dall’Eurochallenge 2008-2009 allaball2018-sono passati 10 anni, ma il concetto è lo stesso: latorna in finale di una Coppa europea. Lo fa con una prestazione perentoria, che le consente di battere per 67-50 ilBamberg, che godeva dei favori del pronostico alla vigilia dell’incontro. Fondamentali, per gli uomini di Sasha Djordjevic, non solo i 21 punti di Kevin Punter, ma anche tutti gli aspetti riguardanti la parte difensiva del match, che ha costretto la squadra di Federico Perego a tirare con il 25,8% dal campo (17/66). In questo genere di situazione si è riuscito a distinguere solo Tyrese Rice, uno in grado di decidere un’Eurolega da attore protagonista, e autore oggi di 21 punti, ma rimasto sostanzialmente eremita sull’isola teutonica.Fin dal primo istante si nota laformato europeo, con Punter e ...

Eurosport_IT : VIRTUS IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE! ???????? La @Virtusbo domina contro Bamberg (67-50) ed è in finale di Champions… - OA_Sport : #Basket, Champions League 2019: Virtus Bologna dominante, è finale! Battuto il Brose Bamberg per 67-50 con una gara… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Brose Bamberg basket Semifinale Champions League in DIRETTA: le V Nere sono in FINALE! -… -