Basket | Champions League 2019 | la Virtus Bologna a caccia della finale | ma c’è l’ostacolo

Basket - Champions League 2019 : la Virtus Bologna all’assalto di un trofeo europeo che manca da 10 anni : Era il 2009 quando la Virtus Bologna, allora allenata da Matteo Boniciolli e con in campo l’ex NBA Earl Boykins, Petteri Koponen, Keith Langford, Alex Righetti e Dusan Vukcevic conquistava l’Eurochallenge all’allora Futurshow Station, oggi diventata Unipol Arena, di Casalecchio di Reno. Si trattava della terza coppa per importanza, dopo Eurolega ed EuroCup. Si potrebbe fare oggi un simile discorso per la Basketball Champions ...

Basket - Final Four Champions League 2019 : le quattro qualificate ai raggi X. La Virtus Bologna sogna il titolo : Andiamo ad analizzare le quattro squadre che da venerdì si contenderanno la Basketball Champions League. Nel fine settimana, infatti, ci saranno le Final Four di Anversa e sarà presenta anche una squadra italiana. Virtus Bologna: la Champions League per salvare la stagione. La Virtus Bologna attende con grande ansia questa Final Four, che è diventata ormai l’ultimo obiettivo per la squadra di Djordjevic. Bologna, infatti, si è concentrata ...

Basket - Final Four Champions League 2019 : sorteggiate le semifinali. La Virtus Bologna sfida il Brose Bamberg : Sono stati svelati gli accoppiamenti delle semiFinali di Basketball Champions League, che si terranno il 3 maggio ad Anversa nell’ambito delle Final Four, le quali vedranno il loro culmine nelle due Finali del 5 maggio. La Segafredo Virtus Bologna ha pescato l’avversaria forse più temibile delle tre possibili: il Brose Bamberg. La formazione tedesca, allenata da Federico Perego (classe ’84, anni al fianco di Andrea Trinchieri ...

Basket - Champions League 2019 : le Final Four si giocheranno allo Sportpaleis di Anversa - la Virtus Bologna cercherà il trofeo lontano dalle mura amiche : Decisa la sede delle Final Four di Basketball Champions League 2018-2019: si giocherà allo Sportpaleis di Anversa, uno degli impianti con più storia in tutto il Belgio, capace di contenere fino a oltre 18.000 persone e il secondo più visitato dopo il mitico Madison Square Garden di New York. La formazione di Anversa, dunque, dopo esser partita addirittura dal primo turno di qualificazioni (e aver eliminato Cantù nella strada verso i gironi), ...

Basket - adieu Nanterre! Virtus Bologna ciclopica - rimonta che vale la Final Four di Champions League! : La Virtus Bologna è alle Final Four di Champions League. Straordinaria impresa della squadra di Sasha Djordjevic, che supera 73-58 al PalaDozza il Nanterre, rimontando il -8 della sfida d’andata in terra francese. Virtus che torna in una semiFinale europea a 10 anni di distanza dall’eccezionale vittoria dell’Eurochallenge. Amath M’Baye è il grande protagonista della serata bolognese, chiudendo da miglior marcatore della ...

Final Four Champions League Basket 2019 : le qualificate alla Final Four - c’è la Virtus Bologna! Calendario - tabellone - programma : Si è definito il quadro delle quattro squadre qualificate alla Final Four della Champions League 2019 di basket maschile che si disputerà nel weekend del 3-5 maggio. La Virtus Bologna ha staccato il pass per gli atti conclusivi della massima competizione continentale e ora attende di sapere quale sarà l’avversaria che dovrà affrontare in semiFinale: bisognerà aspettare il sorteggio di giovedì 11 aprile quando verrà annunciata anche la sede ...