Barbara Palombelli | Ho litigato con Rutelli per mandare Serena al Gf

Barbara Palombelli : «È stato lo psichiatra a consigliarci di mandare Serena al Grande Fratello» : La giornalista al Costanzo show confessa che lei il marito sono stati aiutati da uno specialista per accettare la partecipazione della figlia adottiva Serena al reality

Grande Fratello 2019 - Barbara Palombelli : "Serena? Io e Francesco ci siamo rivolti allo psichiatra" : Ospite del Maurizio Costanzo Show, il longevo appuntamento settimanale di Canale 5 della seconda serata, Barbara Palombelli ha parlato di sua figlia adottiva Serena, reclusa nella casa del Grande Fratello : "Io ero molto d’accordo perché me lo chiedeva da 10 anni. Francesco (Rutelli, ndr) era contrario. Però abbiamo chiesto aiuto allo psichiatra che ci segue e ci ha detto di mandarla, perché l’avrebbe rafforzata". Nella sua autobiografia ...

Barbara Palombelli al MCS : 'Rutelli non voleva che Serena andasse al Gf' : Ieri, giovedì 2 maggio è andata in onda l'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show e tra gli ospiti presenti, c'era anche Barbara Palombelli . Nel corso della diretta, il conduttore ha chiesto alla giornalista il suo parere sulla partecipazione della figlia Serena al Grande Fratello 16. La donna ha dichiarato che era d'accordo con la scelta di Serena al contrario di suo marito Francesco Rutelli. Però, alla fine, quest'ultimo ha ceduto grazie ...

Barbara Palombelli : «Così ho salvato Serena e Monica da un padre biologico violento» : La giornalista racconta in un libro l’adozione delle figlie: «La burocrazia ci ostacolava, le tenevamo con noi in segreto»

Barbara Palombelli ricorda l'adozione di Serena e Monica Rutelli : "Il padre biologico disse che le avrebbe uccise" : In queste settimane il pubblico di Canale 5 sta imparando a conoscere la storia di Serena, concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello e figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Nella scorsa puntata in prima serata del reality show, andata in onda il 29 aprile 2019, la giovane estetista romana ha ricevuto una lettera dalla madre biologica, una nullatenente, con cui ha interrotto ogni tipo di rapporto quando ...