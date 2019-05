Bankitalia | le banche si rafforzano | ma restano rischi elevati

Dopo Vestager anche Dombrovskis scarica su Bankitalia il fallimento delle quattro banche : La responsabilità del mancato intervento del Fondo interbancario di Tutela dei depositi per evitare la risoluzione di Banca Etruria, CariChieti, CariFerrara e Banca Marche è ormai terreno di scontro tra la Commissione Europea e Banca d'Italia. Dopo la Commissaria all'Antitrust Margrethe Vestager , anche il vicepresidente Valdis Dombrovskis ha addossato le colpe a Palazzo Koch: "Deve essere chiarito che noi siamo sempre stati aperti ...

Banche e mercati : Sergio I Mattarella copia NapolitanoIl Quirinale teme gli effetti sullo spread degli attacchi della Commissione banche a vertici Ue e Bankitalia : Troppi pasticci – La strategia I tentativi (falliti) del Colle di fare lo scudo anti- spread Dallo stop a Savona alla moral suasion sulla Commissione banche : il capo dello Stato vorrebbe rassicurare i mercati , ma manda messaggi confusi di Stefano Feltri Non c'è Paragone di Marco Travaglio Siccome ormai la memoria è un optional, ricordare a Mattarella , a Visco e ai loro giornalisti preferiti che quella dei pesci rossi dura almeno due ...

Mattarella difende Bankitalia . L'allarme del Colle sulla commissione banche : Non sono solo i conti e le stime di crescita della nostra economia a impensiere il Colle . C'è un altro elemento a preoccupare in queste ore il presidente della Repubblica Sergio Mattarella : la commissione d'inchiesta sulle banche . commissione che, vista la ...

Tabacci : 'Banche - la Ue deve pagare. Giù le mani da Bankitalia ' : Va considerato altresì il fatto che la decisione della Commissione europea ha avuto un effetto devastante non solo sulla nostra economia ma anche sulla perdita di credibilità davanti agli investitori ...

Perché sul salvataggio delle banche aveva ragione Bankitalia e non l'Antitrust europeo : Le crisi bancarie degli anni più recenti, al di là della malagestione di alcuni amministratori, sono invece la conseguenza delle due pesanti recessioni che ha subito la nostra economia reale, ancora ...

Vestager : Bankitalia decise su 4 banche : 15.02 La commissaria Ue alla concorrenza Vestager respinge le critiche, dopo la sentenza della Corte Ue sul salvataggio della banca Tercas. "Quello che ha fatto scattare la risoluzione delle quattro banche, tra cui Etruria,è stata una decisione di Bankiitalia", dice Vestager. La decisione della Commissione Ue di non autorizzare l'uso del fondo Fidt per Tercas non ha generato "la catena di eventi" che ha portato alla risoluzione di 4 banche. ...