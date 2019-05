Banca d' Italia lancia l' allarme | aumentano rischi di instabilità finanziaria

Borsa italiana in flessione. Vendite su Bancari e petroliferi - balzo GIMA. FTSE MIB -0 - 71% : "Pensiamo che la nostra posizione politica sia appropriata al momento, non vediamo la necessità di modificarla in un senso o nell'altro". Mercato azionario giapponese chiuso per festività. Borse ...

Conto corrente : prescrizione - Banca e Poste Italiane devono attivarsi : Conto corrente: prescrizione, banca e Poste Italiane devono attivarsi prescrizione Conto corrente, banca e Poste devono avvisare Dieci anni nelle banche o nelle Poste, poi alla Consap per un altro decennio. Al termine di questo lasso di tempo, avviene l’immissione nelle casse pubbliche. Ovvero, i prodotti finanziari sono persi sempre. Dal Conto corrente al libretto postale, dalle obbligazioni ai buoni fruttiferi. Il titolare ha di fatto 20 ...

Caso Siri - Banca d'Italia - Autonomie : le divisioni nella maggioranza : Lega e 5 Stelle restano su posizioni contrapposte in merito alla permanenza nel governo del sottosegretario indagato per corruzione. 'Nessuna melina' assicura Giorgetti. Via libera del governo al ...

Il Consiglio dei ministri ha ratificato la nomina di Fabio Panetta a direttore generale della Banca d’Italia : Il Consiglio dei ministri di ieri sera ha ratificato la nomina di Fabio Panetta a direttore generale della Banca d’Italia, la Banca centrale della Repubblica italiana. Si tratta di una conferma, dopo che a fine marzo Panetta era stato scelto come

Si muove in territorio positivo l'indice dei titoli Bancari in Italia - +1 - 77% - - corre Banco BPM : Molto positiva la giornata per il comparto bancario a Piazza Affari , che sorpassa l' indice bancario europeo in lieve salita, con un guadagno di 1 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 100. Intanto ...

Concorso in Banca d'Italia : si cercano profili tecnici con diploma o titolo di laurea : Banca d'Italia ha pubblicato un bando relativo all'assunzione di sette profili tecnici da inserire nel proprio organico. Le figure ricercate sono sette, nello specifico:...Continua a leggere

Berlusconi : "Governo di dilettanti - l'Italia rischia la Bancarotta" : Il leader di Forza Italia al Foglio: "Salvini passa per essere l'uomo forte, ma è un'illusione: le scelte importanti sono dettate dai Cinquestelle"

“L’Italia rischia la Bancarotta - basta con i dilettanti. Adesso tocca a noi” - dice il Cav. : Sono passati dodici mesi e dodici giorni dal pomeriggio in cui Silvio Berlusconi diede spettacolo al Quirinale conteggiando con le dita della mano i punti contenuti nel famoso comunicato letto da Matteo Salvini al termine di un ennesimo giro di consultazioni. In quell’occasione, il futuro ministro d

La maxifrode russa finita in Italia tra yacht - vacanze e conti Bancari : D. K., cittadino russo, nel luglio del 2009 invia da un conto della filiale Unicredit di Forlì 99.850 euro in un conto della lituana Ukio Bankas. L’operazione - due bonifici in due giorni, il primo da 50 mila e il secondo da 49.850 - presenta una lunga serie di anomalie....

FS Italiane e Banca Asiatica - incontro al MEF per Investimenti in Infrastrutture - AIIB - : incontro al MEF, Ministero Economia e Finanze,, presente il Ministro Tria e Sir Danny Alexander, Vice President dell'AIIB, tra il Gruppo FS e la Banca Asiatica allo scopo di illustrare le opportunità di business appunto in Asia ...

Beach volley - World Tour 2019 : la Giovane Italia sBanca Goteborg. Due coppie azzurre in main draw! : Bella impresa della doppia coppia Giovane azzurra impegnata nelle qualificazioni del torneo 1 Stella di Goteborg. Sia Varrassi/Scampoli in campo femminile, sia Cottafava/Windisch tra gli uomini riescono a superare i due turni di qualificazione (partendo dalle ultime posizioni del ranking) e conquistano un posto nel tabellone principale le cui gare scattano domani mattina sulla sabbia dell impianto di Goteborg, che per la prima volta ospita un ...

