«Baby Sussex non è ancora nato» | l’ultima indiscrezione da fonti ufficiali

Meghan Markle si fa bella : foto del royal Baby Sussex forse già questo week end : Meghan Markle potrebbe farsi fotografare con il già nato royal baby Sussex proprio questo week-end. L'indizio arriverebbe dal suo truccatore, appena sbarcato a Londra 'a sorpresa'. foto del royal baby Sussex di Meghan Markle tra sabato e domenica Che il royal baby sia già nato, a questo punto, è più una certezza che altro. La "gravidanza infinita" di Meghan Markle è arrivata ben oltre il limite di tempo previsto. E, data l'età della mamma e il ...

Meghan Markle - avvistata ambulanza. Ma il Palazzo smentisce la nascita di Baby Sussex : Meghan Markle è prossima al parto: sarebbe stata avvistata un’ambulanza privata con auto della polizia di scorta nei pressi del Castello di Windsor. L’indiscrezione circola in Rete e in molti hanno pensato che la Duchessa del Sussex fosse in travaglio e che il mezzo di soccorso sia stato chiamato per trasportarla in ospedale. Naturalmente non ci sono conferme ufficiali o prove concrete del fatto. Al contrario, Buckingham Palace è ...

Il Baby Sussex, primogenito

Completini bio e passeggino nuovo : il Baby Sussex sarà - da subito - un «rivoluzionario»? : Avete presente i calzini al ginocchio e i Completini ricamati tipici dei figli di casa Cambridge? Benissimo, dimenticateveli. Secondo i tabloid britannici, infatti, il baby Sussex sarà un « ...

Meghan Markle - forse nome africano per il royal Baby Sussex : tra i favoriti Diana e Arthur : Il royal baby Sussex di Meghan Markle ed Harry si potrebbe chiamare Allegra o Diana se femmina, oppure Arthur o Albert se fosse maschio. Il toto-nome per il figlio o la figlia dei duchi di Sussex entra nel vivo dal momento che il travaglio di Meghan Markle potrebbe essere già iniziato. Allegra o Diana se royal baby Sussex sarà femmina La cerchia dei nomi possibili per il royal baby figlio di Meghan ed Harry si restringe sempre più, mentre la ...

Tutti i royal Baby di casa Windsor (in attesa del figlio di Harry e Meghan)Royal Baby. Gli altri membri di casa Windsor con cui il figlio di Harry e Meghan potrebbe dividere il compleannoRoyal Baby. Gli altri membri di casa Windsor con cui il figlio di Harry e Meghan potrebbe dividere il compleannoNon con la regina, né col cuginetto Louis. E nemmeno con l'anniversario di nozze di Kate Middleton e William. A questo punto – sempre se ...

Meghan Markle - i cugini reali di Baby Sussex : L’attenzione mediatica sarà pure tutta su di lui, ma il figlio di Meghan ed Harry dovrà condividere l’affetto della Regina con ben sette cuginetti. Il Baby Sussex non è infatti l’unico bisnipote di Elisabetta II, che può godere già dell’affetto di altri sette Royal Babies. I più famosi sono senza alcun dubbio i tre figli di Kate Middleton e del principe William. Il loro primogenito, George, è nato il 22 luglio 2013. ...

Tazze - creme e orsetti speciali : il Baby Sussex smuove (già) milioni di sterline : I gadgets per il Baby Sussex (non ancora nato)I gadgets per il Baby Sussex (non ancora nato)I gadgets per il Baby Sussex (non ancora nato)I gadgets per il Baby Sussex (non ancora nato)I gadgets per il Baby Sussex (non ancora nato)È ufficialmente iniziata la caccia al royal gadget. Seppur Harry e Meghan non abbiamo ancora dato notizie sul loro primo figlio, gli appassionati della corona hanno già iniziato a setacciare la rete in cerca di qualche ...

La mamma di Meghan Markle è arrivata a Londra. Baby Sussex in arrivo : In molti sono convinti che Baby Sussex (questo il soprannome dell’erede) sia già nato, i book makers davano per certa la coincidenza tra compleanno della Regina (oggi, 21 aprile) e la nascita del piccolo, tutti aspettano il lieto evento. E non solo in Gran Bretagna. Che sia ormai questione di ore lo testimonia anche l’arrivo a Londra di nonna Doria Ragland, la mamma di Meghan. La duchessa di Sussex non ha partecipato ai ...

George - Louis e Savannah : i futuri compagni di giochi di Baby Sussex : ZalieI piccoli MulroneyMiaI gemelli Clooney Alexis OlympiaI futuri compagni di giochi di Baby SussexSavannahLa sorella IslaI CambridgeGeorge e CharlotteGeorge e CharlotteArthurBaby LouisAll’arrivo di Baby Sussex manca ormai qualche settimana. Meghan Markle, calcoli alla mano, dovrebbe dare il benvenuto al primo figlio tra «fine aprile» e «inizio maggio». Si narra di un parto in casa, naturale, al Frogmore Cottage di Windsor. È lì infatti ...

