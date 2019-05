Azionario Asia contrastato Tokyo chiusa per festività

Azionario Asia contrastato. Tokyo in rosso segue scia Wall Street : Si muovono in ordine sparso le principali borse Asiatiche , con la piazza di Tokyo che ha concluso la seduta in ribasso seguendo la scia negativa disegnata da Wall Street . L'indice Nikkei della borsa ...

Azionario asiatico - le opportunità offerte da Cina e Giappone : ... hanno contribuito ad alleviare i timori che l'economia globale sia viCina a una significativa recessione. Ciò ha contribuito a stabilizzare le aspettative di crescita degli utili al 5% per le azioni ...

Azionario Asia in rialzo : Le principali borse Asiatiche chiudono l'ultima seduta della settimana in rialzo seguendo la scia positiva disegnata da Wall Street , la vigilia. Per il mercato americano si è trattato del sesto ...

Azionario Asia in rialzo. Fiducia su ripresa cinese : Seduta in rialzo per le principali borse Asiatiche che seguono la scia positiva disegnata dai mercati statunitensi con gli investitori che mostrano Fiducia sulla ripresa cinese , dopo i dati giunti la ...

Azionario Asia negativo. Tokyo segue la scia di Wall Street : Si muovono in ordine sparso le principali borse Asiatiche, con la piazza di Tokyo che ha concluso la seduta in ribasso seguendo la scia negativa disegnata da Wall Street. L'indice Nikkei della borsa ...