Avengers Endgame è il film più twittato di tutti i tempi

Avengers : Endgame è già in TV nelle Filippine : È accaduto il 27 aprile, il giorno immediatamente successivo all'arrivo nelle sale di tutto il mondo. La qualità era piuttosto scadente, quasi certamente frutto di un'operazione di camcording , ...

Marvel : i prossimi film dopo Avengers : Endgame : Con Avengers: Endgame ci sono stati importanti cambiamenti nella storia dei supereroi della Marvel . Evitando possibili spoiler per chi di voi ancora non ha visto l'ultimo film sugli Avengers, diamo ...

Avengers Endgame - richieste boom di voli per New Asgard - con un piccolo problema... - : Nel film è uno sperduto villaggio della Norvegia, dove il dio del tuono Thor si è ritirato lontano dal mondo dopo la sconfitta degli eroi per mano di Thanos in 'Infinity War', ma evidentemente molti ...

Avengers : Endgame - i creatori rispondono alle 10 domande più spinose sul film : ... Endgame dovrebbe riuscire a battere non solo gli incassi di Avengers: Infinity War - che dal canto suo aveva fatto 2 miliardi e 48 milioni di dollari nel mondo -, ma anche quelli di Star Wars: Il ...

Dwayne Johnson si congratula con i Marvel Studios per Avengers : Endgame : Dwayne Johnson ha pubblicato su Instagram un video in cui si congratula con i Marvel Studios per gli incassi record registrati al botteghino con l’uscita al cinema del film “Avengers: Endgame“. L’attore che di recente ha prodotto la pellicola Shazam! targata Dc Comics, potrebbe in futuro entrare nel Marvel Cinematic Universe? Dwayne Johnson in un video postato sul suo ... Leggi tuttoDwayne Johnson si congratula con i ...

Avengers : Endgame - Don Cheadle vorrebbe Deadpool nei Vendicatori : Avengers: Endgame – Don Cheadle che nel film targato Marvel Studios veste i panni di War Machine, ha dichiarato a Variety di voler vedere Deadpool nel team degli Avengers. Il celebre eroe degli X-Men interpretato al cinema dall’attore Ryan Reynolds, potrebbe unirsi ai Vendicatori? Visualizza questo post su Instagram Ninguem disse que não ... Leggi tuttoAvengers: Endgame, Don Cheadle vorrebbe Deadpool nei ...

Avengers : Endgame nella storia - supera il miliardo nel primo weekend! : Avengers: Endgame – Il film targato Marvel Studios in pochi giorni batte ogni record d’incassi e entra nella storia del cinema! Check out the Marvel Studios’ #AvengersEndgame inspired poster from artist @JohnAslarona. #DontSpoilTheEndgame pic.twitter.com/FCKoabuJ4J — Marvel Studios (@MarvelStudios) 28 aprile 2019 Avengers: Endgame segna un traguardo storico per il Marvel Cinematic Universe… Il nuovo film ... Leggi ...

Avengers : Endgame - fan ricoverata per crisi di pianto! : Avengers: Endgame oltre a collezionare record e riconoscimenti in poche ore dall’uscita al cinema, ha anche avuto un impatto emotivo pazzesco sui fan dei Marvel Studios. Here’s your look at the Marvel Studios’ #AvengersEndgame inspired poster from artist @TomMiatke. #DontSpoilTheEndgame pic.twitter.com/KXlF0pPVbE — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 27, 2019 Avengers: Endgame il nuovo film dei Marvel Studios con un incasso ... Leggi ...

Avengers Endgame - richieste boom per vacanze a New Asgard - con un piccolo problema... - : Nel film è uno sperduto villaggio della Norvegia, dove il dio del tuono Thor si è ritirato lontano dal mondo dopo la sconfitta degli eroi per mano di Thanos in 'Infinity War', ma evidentemente molti ...

Avengers : Endgame – L’Audi e-tron del film Marvel ha qualcosa di… falso : Strana scelta quella di Marvel per il nuovo film ‘Avengers: Endgame’. I registi hanno espressamente richiesto una modifica al sound dell’elettrica Audi e-tron GT utilizzata da Tony Stark La settimana scorsa, ‘Avengers: Endgame’ prodotto da Marvel, è approdato al cinema ed è stato, ovviamente, un successo. Dal punto di vista dei veicoli presenti nel film, quello che ha catturato l’attenzione è il fatto ...

Avengers Endgame : Dwayne Johnson si congratula a modo suo e sollecita una cena con Kevin Feige : Nel trionfo che Avengers Endgame ha ottenuto in tutto il mondo, alle lodi e alle congratulazioni per il risultato storico al box office del cinecomic Marvel non potevano mancare certo quelle del più entusiasta e social degli attori americani: Dwayne "The ...

Avengers : ENDGAME (2019) - La recensione : Dove eravamo rimasti? Lo schiocco di dita di Thanos ha dimezzato la popolazione, in una strage senza precedenti, che tra le sue vittime ha preso con sé anche diversi AVENGERS. E ora? I pochi rimasti devono decidere se vendicare i caduti o trovare una soluzione per riportarli indietro, in quello che si annuncia tra i film più epici dell’intero Marvel Cinematic Universe.

Dwayne Johnson si congratula con i Marvel Studios per Avengers : Endgame : Dwayne Johnson ha pubblicato su Instagram un video in cui si congratula con i Marvel Studios per gli incassi record registrati al botteghino con l’uscita al cinema del film “Avengers: Endgame“. L’attore che di recente ha prodotto la pellicola Shazam! targata Dc Comics, potrebbe in futuro entrare nel Marvel Cinematic Universe? Dwayne Johnson in un video postato sul suo ... Leggi tuttoDwayne Johnson si congratula con i ...

Avengers : Endgame è troppo lungo - i fan chiedono le pause al cinema : nuovo film sui supereroi Marvel della Disney, è così lungo che i cinema britannici sono stati costretti a programmare pause durante le proiezioni . La pellicola è tra i film più lunghi di sempre sul ...