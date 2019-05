Auto blu | ancora troppe | aumentano le vetture della pubblica amministrazione censite nel

Pubblica Amministrazione : nel 2018 più Auto blu : Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle avevano dichiarato guerra alle auto blu, ma nel 2018 sono addirittura aumentate. Secondo quanto rivela il censimento realizzato dal Ministero della Pubblica Amministrazione, infatti, l’anno scorso il totale del parco auto a disposizione conta ben 33.527 unità, di cui 3.366 sono blu (il 10,04%), ovvero con conducente. Rispetto al 2017, dunque, vi è un aumento di 298 unità (3.068). Massimiliano Dona, ...

AdBlue - cos’è e a cosa serve l’additivo che ha conquistato le Auto diesel : Scopriamo caratteristiche e funzionamento dell’additivo utilizzato per ridurre le emissioni inquinanti delle auto diesel Le auto diesel ormai vengono attaccate e sono prese di mira un giorno sì e l’altro pure da Governi e amministrazioni locali che le hanno scelte – in mala fede – come principale causa dell’inquinamento delle nostre città. Al contrario, i moderni diesel sono tra i motori termici che inquinano meno in assoluto, certamente ...

Bastano meno di 20 euro per le cuffie true wireless QCY T1C - con Bluetooth 5.0 e grande Autonomia : Impazza la mania delle cuffie true wireless. Oggi vi Bastano meno di 20 euro per acquistare le QCY T1C, con Bluetooth 5.0 e 20 ore di autonomia.

Italiano salta un ponte levatoio con l’Auto come nel film The Blues Brothers : il “volo” riesce - ma l’atterraggio… : Potrebbe sembrare una scena del film The Blues Brothers ma a ben guardare di John Belushi e Dan Aykroyd non c’è traccia. Un Italiano di 29 anni si è reso protagonista di un gesto che ricorda proprio una scena del cult movie: ha saltato con l’auto uno dei ponti levatoi di San Pietroburgo mentre si stava aprendo. L’episodio è avvenuto venerdì, a notte fonda. Il ponte di Sampsonievskij, nel pieno centro della capitale del nord, si era ...

A 'BluE' iniziativa sulla sicurezza degli Autobus : Oggi 7 milioni di studenti vanno a scuola in autobus , il 96% delle scuole medie e il 54% delle scuole superiori in Italia,, un dato che chiama in causa il tema della sicurezza degli studenti sulle ...