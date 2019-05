Auto a batteria | 300 miliardi di dollari di investimenti Senza nessuna garanzia

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) E’ impressionante ma strano. I numeri in verde stanno anche sul giallo. Gliattorno all’“pulita”, leggi ibrida ed elettrica (e per qualcuno anche fuel cell a idrogeno), presidiano ormai quel confine tra sviluppo industriale e movimento d’opinione dove le cifre rispondono tanto ai conti economici quanto all’entusiasmo degli azionisti. Vanno valutate come volontà e indirizzi, ancora non del tutto come ordini di grandezza. C’è di chiaro che il Dieselgate e le sue mille ombre hanno fatto da detonatore a convenienze e convergenze parallele.La Prima Repubblica a gasolio si sta evolvendo in modo dirompente in una seconda società elettrificata dove contano solo la disponibilità di batterie da assemblare ad un motore elettrico, abbinando il tutto tendenzialmente sempre meno ad un secondo motore tradizionale, a benzina. La Seconda ...

