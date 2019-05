Audio | testo e traduzione di I rise di Madonna | il nuovo singolo che cita Emma González è

Calipso è il nuovo singolo di Charlie Charles feat. Mahmood - Sfera Ebbasta e Fabri Fibra (Audio e testo) : Il nuovo singolo di Charlie Charles è Calipso. Il produttore di Soldi è così tornato in radio a qualche mese dalla vittoria all'ultimo Festival di Sanremo e lo fa proprio con Mahmood, oltre a richiedere la presenza di Sfera Ebbasta e quella di Fabri Fibra. L'inizio della rotazione radiofonica è stato programmato per il 26 aprile, quindi a poco più di due mesi dal successo inaspettato di Soldi che ha portato Mahmood sul gradino più alto del ...

Audio e testo di Domenica di Coez - un brano che si interfaccia con gli anni ’80 con amara spensieratezza : Se la macchina del tempo fosse un pentagramma, un mix o una soluzione sonora, Domenica di Coez sarebbe un esempio. Quel riff suonato con quel sintetizzatore, quella parola che nella musica italiana ricorreva particolarmente negli anni '80 di Vasco Rossi e di Fabio Concato sono oltremodo presenti nel nuovo estratto dall'album "È sempre bello", l'ultima prova in studio del cantautore romano. La Domenica di Coez è quella spensierata, che non ti fa ...

Audio e testo di Come Va A Finire di Andrea Vigentini - un brano che sorride alla paura del domani : Come Va A Finire di Andrea Vigentini ci insegna che la paura non è la soluzione a tutto: è il sentimento umanoide che a volte può essere disturbante, ma altre volte diventa la benzina che ci fa aprire la porta per affrontare il mondo che vorremmo tanto lasciare fuori. Non è un mondo ostile, se lo vogliamo, e non ci resta che fare un bel respiro e uscire allo scoperto. Il cantautore ci offre un assaggio di quello che sarà il suo album d'esordio, ...

La desolazione e la frustrazione sono al centro di Spazzolino di Cannella (Audio e testo) : Spazzolino di Cannella arriva mentre sono ancora in corso i lavori sul primo album del cantautore romano. Piano, synth e timide percussioni accompagnano un testo che ci parla di tutto il vuoto che si crea quando la persona che amavamo è ormai lontana dalla nostra vita, e per questo l'ex finalista di Sanremo Giovani ha scelto di proporre un brano che avesse un taglio intimo, un qualcosa che ci regalasse 3 minuti di raccoglimento durante i quali ...

La brama di notorietà in Chi vuol essere milionario? di Clementino con Fabri Fibra - nuovo singolo da Tarantelle (Audio e testo) : Chi vuol essere milionario? di Clementino con Fabri Fibra è il nuovo singolo che farà parte di Tarantelle, prossimo album in studio del rapper partenopeo. Si tratta di un testo che ci mette di fronte alla realtà moderna, quella nella quale tutto sembra focalizzato al raggiungimento di una fama ridicola, quella nella quale si punta a guadagnare tanto e lavorare poco, mirando a una posizione di privilegio che - nella maggior parte dei casi - ...

Hai ragione papà è l’ammissione di colpa di Alvis : testo e Audio del nuovo singolo che anticipa l’album : Si intitola Hai ragione papà il nuovo singolo di Alvis, cantante della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo Mala noche e A un paio di passi dal cuore, Alvis pubblica oggi venerdì 19 aprile - un brano ispirato al rapporto con suo padre. Il cantante ripensa ad alcuni episodi del passato e ammette che suo padre aveva ragione in ogni sua affermazione. Una presa di coscienza responsabile per Alvis che sembra riconosce errori ...

Uno spaccato di vita ne La storia del mondo di Nek - nuovo singolo da Il mio gioco preferito (Audio e testo) : La storia del mondo di Nek è il nuovo singolo da Il mio gioco preferito. Il cantautore di Sassuolo è quindi pronto a tornare in radio a cominciare dal 19 aprile con quello che sarà il brano apripista del prossimo album in programma per il 10 maggio. Il testo di La storia del mondo mostra uno spaccato del passato e del presente, di piccoli momenti di vita ma anche di passi che hanno segnato intere generazioni. La musica del nuovo album sarà ...

Esce Casa - l’album di Giordana Angi : testo e Audio del nuovo singolo in radio : Si intitola Casa l'album di Giordana Angi, la concorrente di Amici di Maria De Filippi che viaggia speditamente verso la vittoria dell'edizione. Il disco è disponibile da oggi, venerdì 19 aprile, e contiene al suo interno l'omonimo singolo, Casa, disponibile da oggi in radio e in digital download dopo la presentazione come inedito nel programma. Le gare degli inediti hanno già rivelato al pubblico di Canale 5 alcuni dei brani che troveremo ...

Cuore Rotto di Rocco Hunt feat. Gemitaiz in una versione imbruttita con Speranza - saltano le teste di rap al sapore di odio di palma (Audio e testo) : La precedente versione di Cuore Rotto di Rocco Hunt feat. Gemitaiz si è imbruttita, ora, con la partecipazione di Speranza che ha fornito la giusta dose di vetriolo a un brano che già odorava di fiele. La prima pubblicazione del brano si macchiava di autotune, e in questo secondo step - detto anche 'Nfam version - troviamo il testo modificato nella prima strofa e nello special, ma non nel ritornello. I tre amici dissano con foga e si pongono su ...

Il Povero Cristo di Vinicio Capossela disegna la condizione dell’uomo di oggi (Audio e testo) : Il 17 maggio esce "Ballate per Uomini e Bestie", e Il Povero Cristo di Vinicio Capossela è un assaggio. Alla sua undicesima esperienza in studio, il cantautore di Hannover ci regala una canzone intensa, interamente in acustico e che si configura come un ritratto dell'uomo di oggi. Troviamo un excursus sui grandi temi dell'attualità affrontati con la saggezza di chi, negli anni, ha saputo raccontare con poesia e disincanto la Corea di Sydenham, ...

Audio - testo e traduzione di In The End dei Cranberries - una danza acustica prima dell’addio : Nelle ultime ore il nuovo singolo In The End dei Cranberries è comparso in rete, a pochi giorni dall'uscita dell'ultimo album in studio, prevista per il 26 aprile. Dopo All Over Now e Wake Me When It's Over ci ritroviamo con le atmosfere acustiche della band orfana della grandiosa Dolores O' Riordan. In The End è anche un saluto eterno della band al pubblico, perché è stato registrato con le ultime tracce vocali di Dolores prima della sua ...

Audio e testo di Hola! di Clementino feat. Nayt - un dissing sparato a zero con un flow frenetico : Se Un Palmo Dal Cielo ci aveva fatto conoscere la resilienza di un artista rinvigorito dalle brutte esperienze e dai momenti neri dell'esistenza, Hola! di Clementino feat. Nayt è la sorella cattiva della canzone precedente. Spavaldo, rude e con tanta voglia di sfidare i detrattori a colpi di parole, Clementino dissa ora in napoletano e ora in italiano, con un flow frenetico che scambia con William Mezzanotte, meglio conosciuto come Nayt al quale ...

Audio - testo e traduzione di Looking For Stars degli Hooverphonic - parole al miele amaro con gli occhiali da sole : Se non ci dicessero che si tratta della stessa band di Mad About You penseremmo che Looking For Stars degli Hooverphonic sia un nuovo brano dei nuovi The Gathering, specie per l'amarezza pop e la malinconia grondanti da ogni nota. Eppure ci troviamo di fronte al nuovo estratto dall'album omonimo, sì, perché Looking For Stars è la title-track dell'ultimo disco della band belga. L'Europa è così: crepuscolare e sdolcinata, ma mai scontata quando si ...

La mia malattia è il nuovo singolo di Emis Killa dopo l’album Supereroe (Audio e testo) : Il nuovo singolo di Emis Killa è La mia malattia. Il rapper di Vimercate torna con un brano completamente inedito a meno di un anno da Supereroe, ultimo singolo rilasciato a seguito del tormentone Rollercoaster con il quale è stato in radio per tutta l'estate. Il brano è realizzato sulla base di Don Joe e rappresenta il primo inedito di Emis Killa pubblicato a soli sei mesi da Supereroe, con il quale è stato in tour in tutta Italia fino a ...