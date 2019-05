ATP Monaco – Zverev eliminato a sorpresa da Garin | il cileno affronterà Cecchinato in

ATP Monaco di Baviera : Cecchinato batte Fucsovics 1-6 - 7-5 - 7-5 e vola in semifinale : ... venerdì 3 maggio dalle 11 alle 19 quarti di finale Sky Sport Arena sabato 4 maggio ore 13.30 prima semifinale Sky Sport Arena - ore 15.30 seconda semifinale Sky Sport Arena domenica 5 maggio ore ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : Marco Cecchinato vola in semifinale! Sconfitto Fucsovics in rimonta : Marco Cecchinato ha Sconfitto l’ungherese Marton Fucsovics per 1-6, 7-5, 7-5 e si è così qualificato alla semifinale del Torneo ATP 250 di Monaco di Baviera. L’attuale numero 19 del ranking ATP ha battuto il sempre ostico magiaro (numero 35 al mondo) dopo 2 ore e 26 minuti di battaglia, confezionando una spaziale rimonta dopo aver perso nettamente il primo set e può così proseguire la propria avventura sulla terra battuta ...

ATP Monaco - Berrettini risponde presente : battuto Kudla in scioltezza : ATP Monaco, Berrettini vola ai quarti di finale del torneo dopo aver battuto Kudla in due set ATP Monaco, Berrettini approda ai quarti di finale del torneo tedesco, proprio come Cecchinato vittorioso ieri. Il tennista azzurro ha superato quest’oggi l’americano Kudla in due set, con un 7-5 6-3 che “parla” di una gara lottata ma ben gestita da Berrettini. Adesso il nostro Matteo incontrerà ai quarti il solidissimo ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : Matteo Berrettini trionfa contro Denis Kudla. L’azzurro conquista i quarti di finale : E’ un grande Matteo Berrettini quello sceso in campo nel tardo pomeriggio odierno nel secondo turno del “BMW Open“, torneo ATP 250 di Monaco di Baviera (Germania). Sulla terra rossa tedesca l’azzurro dà seguito alle ottime prestazioni viste la scorsa settimana a Budapest (Ungheria) e supera con un perentorio 7-5 6-3 in 1 ora e 19 minuti di partita lo statunitense Denis Kudla, numero 82 del ranking mondiale, contro il ...

Tennis - ATP Monaco di Baviera : Marco Cecchinato raggiunge i quarti di finale : Buon esordio nel torneo per Marco Cecchinato . L'azzurro dopo aver usufruito di un bye, raggiunge i quarti di finale battendo nel secondo turno Martin Klizan con il punteggio di 6-1, 6-3. Contro lo ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : Marco Cecchinato vola ai quarti di finale. L’azzurro domina Klizan in due set : Missione compiuta per Marco Cecchinato. Il siciliano conquista i quarti di finale del “BMW Open”, torneo ATP 250 in corso sui campi in terra battuta di Monaco di Baviera, in Germania. Il siciliano, numero 19 del ranking e testa di serie numero tre, ha superato con facilità lo slovacco Martin Klizan, numero 60 ATP, campione nell’edizione del 2014, con il punteggio di 6-1 6-3 in 1 ora e 5 minuti di partita. Un match dominato dal nostro ...

ATP Monaco di Baviera : Berrettini al 2° turno. Seppi eliminato da Kohlschreiber : ... che gli è valso anche il best ranking, 37,, ha superato 7-6, 6-3 in un'ora e 33' di gioco l'uzbeko Denis Istomin , 106 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, nel suo debutto al "BMW Open", ...

Tennis - ATP 250 Monaco 2019 : Matteo Berrettini supera l’ostacolo Denis Istomin e accede al secondo turno : Dopo il successo di Budapest, continua la corsa di Matteo Berrettini. Il romano, che da ieri è numero 37 del mondo, nel primo turno dell’ATP 250 di Monaco, in Germania, ha sconfitto l’uzbeko Denis Istomin con il punteggio di 7-6(5) 6-3, ed al secondo turno si troverà di fronte uno tra il britannico Kyle Edmund e l’americano Denis Kudla (saldo dei precedenti negativo con entrambi). Il primo set rimane per una buona metà sul filo ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : Andreas Seppi esce al primo turno contro il tedesco Philipp Kohlschreiber : Termina al primo turno l’avventura di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Monaco: sulla terra battuta tedesca l’altoatesino cede al padrone di casa Philipp Kohlschreiber, che si impone con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e venti minuti di gioco. Al secondo turno per il teutonico ci sarà il russo Karen Khachanov, numero 2 del seeding. Nel primo set l’equilibrio si spezza subito: Seppi tiene il servizio in apertura, ma ...

