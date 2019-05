Atletica | Semenya va oltre il Tas | domina gli 800 a Doha

Atletica - Diamond League Doha : Semenya vince negli 800m. Saranno gli ultimi della sua carriera? : Nel primo appuntamento della Diamond League 2019 , che si tiene a Doha , in Qatar, l'attenzione è tutta rivolta verso Caster Semenya . L'atleta sudafricana stra vince negli 800 metri femminili con il ...

Atletica - Diamond League Doha 2019 : l’ultima recita di Caster Semenya - sfilza di mondiali stagionali. Vallortigara e Pedroso sottotono : Al Khalifa International Stadium di Doha (Qatar) è andata in scena la prima tappa della Diamond League 2019 , il massimo circuito itinerante di Atletica leggera giunto alla decima edizione. In questo stesso impianto si disputeranno i mondiali a inizio autunno. Tutti i riflettori erano puntati su Caster Semenya dopo la sentenza emessa due giorni fa dal TAS che vieta alle atlete con iperandrogenismo di poter partecipare alle gare femminili: la ...

Atletica - Caster Semenya pensa al ritiro dopo la sentenza del TAS : “Sapere quando andar via è saggio” : Mercoledì la corte del Tribunale Arbitrale dello Sport ha respinto il ricorso dell’atleta sudafricana Caster Semenya contro la Federazione Internazionale di Atletica leggera (IAAF) relativamente al nuovo regolamento riguardante atleti iperandrogenici che producono naturalmente alti livelli di testosterone. La due volte campionessa olimpica negli 800 metri (tre ori iridati in bacheca) sarà obbligata a sottoporsi ad una cura ormonale per ...