Atletica – Gli azzurri delle staffette in volo verso il Giappone per le World Relays di

Atletica - Giorgetti non ci sta : “sbagliato escludere gli atleti africani dal Trieste Running Festival” : Interrogato sull’esclusione degli atleti africani dal Trieste Running Festival, Giancarlo Giorgetti ha espresso il proprio disappunto “Sbagliato escludere gli atleti africani, non è così che si risolvono i problemi. Ma attenzione perché il malessere esploso a Trieste nasconde l’ennesimo sfruttamento, quelli che chiamo gli scafisti dello sport. Aprirò subito un’indagine interna per quanto riguarda le mie competenze. ...

Atletica - Roma Appia Run : corsa agli ultimi pettorali per la manifestazione in programma il 28 aprile : Giunta alla 21esima edizione, la Roma Appia Run si conferma una delle più prestigiose gare dell'intero panorama podistico capitolino, l'unica corsa al mondo a disputarsi su ben 5 pavimentazioni ...

Atletica – Roma Appia Run : corsa agli ultimi pettorali per la manifestazione in programma il 28 aprile : Sono tantissime le persone che si stanno iscrivendo alla prestigiosa gara podistica capitolina, giunta alla 21ª edizione Si terrà il prossimo 28 aprile la Roma Appia Run, manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza dei 13 km e non competitiva sulla distanza di 4 e 13 km, organizzata da Acsi con la collaborazione di Acsi Italia Atletica e di Acsi Campidoglio Palatino, con il patrocinio di Coni, Fidal, Roma Capitale, Regione ...

Atletica - Tortu a Rieti per l'esordio stagionale sui 100 metri : 'voglio abbassare il primato personale' : Atletica, per Filippo Tortu esordio stagionale sui 100 metri a Rieti il 24 maggio La data da segnare sul calendario è il 24 maggio. È ufficiale: sarà la pista di Rieti a ospitare la prima uscita di ...

Atletica - Filippo Tortu in pista a Rieti : “Non vedo l’ora di correre. Mi aspetto un forte miglioramento nei 200 metri” : Filippo Tortu è pronto ad animare la scena in una stagione che avrà nell’appuntamento dei Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre) l’evento clou. Il velocista principe del Bel Paese gareggerà il 24 maggio sulla pista di Rieti e sarà la prima esibizione per lui sui 100 metri. Le motivazioni del nostro portacolori sono altissime e la voglia di replicare un crono sotto i 10″ è tanta. Come riporta il sito della Fidal, Tortu da ...

Atletica – Tortu a Rieti per l’esordio stagionale sui 100 metri : “voglio abbassare il primato personale” : Atletica, per Filippo Tortu esordio stagionale sui 100 metri a Rieti il 24 maggio La data da segnare sul calendario è il 24 maggio. È ufficiale: sarà la pista di Rieti a ospitare la prima uscita di Filippo Tortu sui 100 metri nella stagione che culminerà nei Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre). In un evento interamente dedicato allo sprint, con gare di 100, 200 e 400 metri, il primatista italiano delle Fiamme Gialle si presenterà per ...

Atletica – Gare e test a Grosseto verso le World Relays di Yokohama : alla prova gli staffettisti : Giovedì 18 aprile la prova di efficienza per alcuni degli staffettisti che potrebbero essere convocati per le World Relays (11-12 maggio), evento che qualifica per i Mondiali di Doha Grosseto, Acquacetosa e poi Yokohama. È sempre più vicina la data delle World Relays in Giappone (11-12 maggio), i Mondiali di staffette che mettono in palio la qualificazione per i Mondiali di Doha. Giovedì 18 aprile, sulla pista dello stadio Zecchini di Grosseto, ...

Atletica - missione compiuta per Sara Dossena! L’azzurra migliora il personale alla T-Fast 10 km di Torino chiudendo in 32.17 : Sara Dossena si conferma in ottima condizione e centra l’obiettivo prefissato alla vigilia della T-Fast 10km La Velocissima di Torino, corsa che si è svolta nella giornata di domenica 14 aprile. L’azzurra ha migliorato di quasi un minuto il proprio personale sulla distanza chiudendo la prova con il tempo di 32:17, utile per raggiungere il secondo posto alle spalle della keniana Caroline Makandi Gitonga (32:02), sul percorso ...

Atletica – Crippa e Chiappinelli in viaggio per gli USA per preparare i Mondiali di Doha : Atletica: Crippa e Chiappinelli verso gli USA: gli azzurri in partenza per l’Arizona per un raduno azzurro in vista dei Mondiali di Doha Tempo di partenza per Yeman Crippa e Yohanes Chiappinelli, le due medaglie di bronzo su pista della squadra azzurra agli Europei di Berlino nella scorsa estate, rispettivamente su 10.000 metri e 3000 siepi. Domani, mercoledì 10 aprile, il trentino delle Fiamme Oro e il toscano dei Carabinieri ...

Atletica - domenica in programma la Maratona di Roma : Meucci sfida gli atleti africani per la vittoria : L’ingegnere pisano difenderà i colori azzurri nella Maratona di Roma, provando a battere i temibili atleti africani domenica 7 aprile si svolgerà la XXV Acea Maratona Internazionale di Roma, l’evento di running organizzato dalla Federazione Italiana di atletica Leggera e da Roma Capitale, targato IAAF Silver Label Road Race. Partenza e arrivo in via dei Fori Imperiali. Alla prova competitiva di 42,195 chilometri è abbinata la ...

Atletica – Mondiali Cross 2019 : Battocletti si conferma migliore europea : Atletica, Mondiali di Cross 2019: Battocletti prima europea tra le U20 ad Aarhus Una conferma per Nadia Battocletti nei Campionati Mondiali di corsa campestre ad Aarhus, in Danimarca. Anche stavolta è la migliore europea al traguardo nella gara under 20, come due anni fa e poi alla rassegna continentale dello scorso dicembre, quando vinse la medaglia d’oro. Per la giovane azzurra il 23esimo posto finale in 22:24 sui quasi 6 chilometri del ...

Atletica - l’Italia verso la stagione outdoor : tutti i ritiri degli azzurri. Tortu a Tenerife - Tamberi a Cipro : Tempo di raduni per tanti azzurri che si stanno preparando per la stagione all’aperto che culminerà con i Mondiali di Doha (27 settembre – 6 ottobre). Gli staffettisti sono impegnati a Formia ma vediamo anche dove saranno all’opera gli altri atleti di punta del nostro movimento. Filippo Tortu si allenerà a Tenerife (Spagna) dal 3 al 14 aprile, Gianmarco Tamberi ha festeggiato l’oro conquistato agli Europei Indoor e ora è ...

Atletica – Azzurri impegnati nei raduni : Tamberi a Cipro - Crippa negli USA : Atletica, raduni Azzurri: Gianmarco Tamberi a Cipro, Yeman Crippa negli USA È tempo di raduni per tanti Azzurri che si preparano alla stagione all’aperto: ognuno con i propri obiettivi e tutti con la voglia di farsi trovare pronti agli appuntamenti che contano, in un 2019 che a livello assoluto ha come bersaglio i Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre) e per la categoria promesse gli Europei under 23 di Gavle (11-14 luglio). Mentre gli ...