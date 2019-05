Atlantia chiude la porta ad Alitalia

Atlantia chiude le porte ad Alitalia : "Non possiamo aprire altro fronte" : MILANO - Atlantia , la società che controlla Autostrade per l'Italia e gli aeroporti di Roma, chiude le porte a un'idea di ingresso nella partita per il salvataggio di Alitalia : 'Il cda non ha mai ...

Atlantia - gruppo che controlla Autostrade chiude in utile il 2018 : “Dividendi per 743 milioni. Crollo del Morandi ne costa 500” : Il Crollo del ponte Morandi pesa per 500 milioni di euro sul bilancio di Atlantia. Ma non impedisce al gruppo di chiudere il 2018 in utile e staccare dividendi per un totale di circa 743 milioni. Il denaro finirà in buona parte nelle tasche del mercato (45%) e della famiglia Benetton che possiede il 30% del capitale di Atlantia attraverso la cassaforte Sintonia. Il resto (25%) sarà spartito fra un gruppetto di soci minori. “Gli oneri e gli ...