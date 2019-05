Atalanta | arrestato un ultrà per gli incidenti in Coppa Italia DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Un ventiseienne di Clusone è statooggi per gli scontri tra ultras e polizia in occasione della semifinale ditrae Fiorentina, lo scorso 25 aprile a Bergamo. La Digos ha anche perquisito le abitazioni di 8 ultras atalantini: a casa del ventiseienne è stata trovata una bomba carta da 400 grammi ed è scattato l’arresto per detenzione di materiale esplodente. Un altro tifoso, di 29 anni, è stato denunciato per il ritrovamento di un proiettile non dichiarato ed è stato anche segnalato per possesso di sostanze stupefacenti. Lo scorso 25 aprile gliavevano portato a 20 agenti feriti, con prognosi tra i 15 e i 30 giorni, soprattutto per le abrasioni causate dallo scoppio di bombe carta con le quali circa 150-200 ultras dell’avevano assalito le forze dell’ordine in viale Giulio Cesare che porta allo stadio di Bergamo. ...

