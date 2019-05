ASUS ZenFone 6 in un nuovo teaser senza notch e cornici in vista del lancio

Fuori dall’ordinario l’ASUS ZenFone 6? Giallo sulla fotocamera anteriore : Alla presentazione dell'Asus ZenFone 6 mancano esattamente 13 giorni. Il lancio della nuova generazione del produttore avrà infatti luogo il prossimo 16 maggio a Valencia in Spagna. Intorno al device si è detto molto nelle ultime settimane, come riportato pure sulle nostre pagine: ora una nuova locandina teaser pubblicata dall'azienda, fa riflettere e no poco su determinate caratteristiche della prossima ammiraglia. L'aspetto o meglio il ...

Come previsto, ASUS ZenFone 6 sarà presentato il 16 maggio a Valencia: ecco come e dove potrete seguire l'evento in diretta streaming.

Alla scoperta di Android Pie su ASUS ZenFone Max Pro (M2) : arrivato a destinazione : C'è chi nel recente passato ha deciso di puntare sull'ASUS Zenfone Max Pro (M2), che ha accolto il famigerato aggiornamento ad Android 9.0 Pie, facendo incetta di tantissime novità. Il pacchetto di riferimento corrisponde Alla versione 16.2017.1903.064, contraddistinto dAlla patch di sicurezza di marzo 2019. Il changelog non fa riferimento a chissà quale modifica, ma sappiamo che, come spesso accade in questi casi, non ci si può semplicemente ...

Scontatissimo l’ASUS ZenFone 5Z : prezzo da capogiro sul sito ufficiale : Siete da tempo interessati all'ASUS Zenfone 5Z, ma finora non avevate ancora trovato la promozione giusta che potesse convincervi ad acquistarlo? Sul sito ufficiale di ASUS Italia l'offerta potrebbe allettarvi non poco, ed esaurirsi nel giro di poco tempo. Tutto quanto bisogna fare è atterrate sul relativo portale, scegliere il colore preferito ed inserire nell'apposito campo il codice sconto 'ZF5ZNOW'. In questo modo, il prezzo verrà ...

ASUS ZenFone Max Pro (M2) inizia a ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie, mentre Xiaomi Redmi 4 si aggiorna alla MIUI 10.3 stabile con una serie di miglioramenti e bugfix.

Sono necessari appena 399 euro per acquistare ASUS ZenFone 5Z con 8-256 GB grazie a questo codice sconto!

ASUS presenta un "Incredibile Weekend" di Pasqua: ecco gli ZenFone in offerta, tra cui ZenFone 5Z e ZenFone Max Plus M1, con sconti fino al 50%

In arrivo l’economico ASUS ZenFone Live (L2) - senza Android Go : Se siete in cerca di un device di fascia bassa e dal prezzo ragionevole, e per qualche ragione a breve vi troverete negli USA oppure in Canada, potreste prendere in considerazione l'ASUS Zenfone Live (L2), versione rivisitata del modello L1, presentato lo scorso agosto. Il dispositivo integra un pannello da 5.5 pollici con risoluzione HD+ (aspect-ratio di 18:9), il processore Snapdragon 425, 2GB di RAM (si differenzia dal precedente modello, ...

Le 3 mosse dell’assistenza per chi ha un ASUS ZenFone 3 con problemi alla fotocamera il 19 aprile : Da alcuni giorni stiamo assistendo ad una nuova ondata di segnalazioni da parte di coloro che riscontrano problemi di messa a fuoco con la fotocamera dell'Asus ZenFone 3. Bug storico, ormai, per il device asiatico, al punto da essere stato riconosciuto in ogni modo dall'assistenza con puntuali interventi in garanzia. Di recente, anche sui social, ho assistito ad una decisa proliferazione di segnalazioni da parte di coloro che stanno facendo ...

ASUS ZenFone Live (L2) è il nome di un nuovo smartphone di fascia bassa che il produttore asiatico si appresta a lanciare sul mercato. Ecco le sue feature

Stanno per arrivare gli ASUS ZenFone 6 : decisiva la certificazione FCC : La famiglia degli ASUS Zenfone 6 è attesa per la presentazione il prossimo 16 maggio, come confermato anche dalla recente certificazione FCC (Federal Communications Commission) ricevuta da uno degli esponenti della linea. Anche quest'anno dovremmo ritrovarci in presenza di due o più esemplari, di cui un modello caratterizzato dalla sigla 'ASUS_I01WD', passato anche attraverso i benchmark AnTuTu e GeekBench. Le specifiche tecniche fin qui ...

Un nuovo smartphone ASUS, presumibilmente ZenFone 6 o 6Z, ha ottenuto la certificazione dalla FCC in vista del lancio del prossimo 16 maggio.

ASUS ZenFone Max Pro M1 e Max M2 iniziano a ricevere Android 9 Pie in India, ZenFone 4 Max e ZenFone 3 Zoom le patch di marzo 2019 anche in Europa

Decisamente inaspettato il nuovo aggiornamento 74 per ASUS ZenFone 3 Zoom il 10 aprile : Ci sono alcuni segnali tutto sommato molto incoraggianti oggi 10 aprile direttamente dal mondo degli Asus ZenFone 3 Zoom, che volendo potrebbero gettare presupposti interessanti anche per gli altri device appartenenti a questa famiglia e ormai sul mercato da più di tre anni. Dopo aver parlato dei problemi più diffusi per l'Asus ZenFone 3, con un articolo che voglio segnalarvi anche in questa circostanza, stamane un po' a sorpresa è partita la ...