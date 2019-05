Aston Martin Vantage AMR emozioni non serie limitata

L'attico che piacerebbe a James Bond - con Aston Martin Vulcan compresa nel prezzo : Lusso, tecnologia e addirittura auto esclusive, tutto in un unico pacchetto. Chi avesse a disposizione una cinquantina di milioni di dollari da investire nel mercato immobiliare potrebbe prendere in seria considerazione la nuova proposta che arriva dalle Aston Martin Residences di Miami: in vista della fine dei lavori di costruzione – attualmente prevista per il 2021 – è stato infatti presentato il lussuosissimo attico della struttura, degno di ...

Aston Martin DBS - La Superleggera diventa Volante : Con 340 km/h di punta massima, l'Aston Martin DBS Superleggera Volante è la roadster più veloce della storia del marchio di Gaydon. Basta questo, infatti, per descrivere l'unicità di questo modello che riproporrà le stesse caratteristiche tecniche della sorella coupé arrivando sul mercato durante la prossima estate con prezzi che, in Germania, partiranno da 295.500 euro. V12 biturbo da 725 CV. Per la nuova open top i designer hanno voluto ...

Aston Martin DBS Superleggera Volante - oltre che bella ora è anche scoperta – FOTO : Bellezza: la Treccani la definisce la “qualità di ciò che appare o è ritenuto bello ai sensi e all’anima. La connessione tra l’idea di bello e quella di bene”. Tutti concetti che si ritrovano nella nuova Aston Martin DBS Superleggera Volante, versione a cielo aperto dell’omonimo modello coupé, rispetto a cui perde il tetto in lamiera e guadagna una capote in tela a otto strati di materiali isolanti: il meccanismo del ...

Aston Martin DBS Superleggera Volante - scoperta da 340 kmh : ... 'Non c'è nulla al mondo che possa essere paragonato al ruggito di un V12 Aston Martin e credo che la DBS Superleggera Volante offra una delle più grandi esperienze sensoriali nel mondo ...

Nuova Aston Martin DBS Superleggera Volante : bastano 14 secondi per ‘scoprire’ un mostro sotto mentite spoglie [GALLERY] : La Aston Martin DBS Superleggera Volante continua il capolavoro aerodinamico del modello coupé e si lascia ‘scoprire’ in tutta la sua bellezza ed esclusività La casa inglese ha combinato tre iconiche denominazioni in un unico modello di punta, la Nuova Aston Martin DBS Superleggera Volante offre tutto il talento evocativo dell’ammiraglia super GT della prestigiosa casa britannica – la magnifica DBS Superleggera ...

Aston Martin - La DBS 59 sarà prodotta in 24 esemplari : Annunciata a fine 2018, la Aston Martin DBS 59 debutta ufficialmente come serie limitata di appena 24 esemplari. Questa versione è stata sviluppata dal reparto Q By Aston Martin grazie al programma Commission su richiesta della concessionaria inglese di Cambridge.Un omaggio alla vittoria del 1959 a Le Mans. Il tema della DBS 59, basata sulla DBS Superleggera, è quello della storica doppietta della DBR1 all'edizione 1959 della 24 Ore di ...

Aston Martin Rapide E - ecco la prima elettrica del marchio inglese – FOTO : Quello che vedete è il primo modello elettrico mai prodotto da Aston Martin: la Rapide E, che debutta al salone di Shanghai. Verrà costruita in soli 155 esemplari nello stabilimento deputato all’elettrificazione del brand inglese, quello di St Athan, ed è il primo mattone su cui costruire il futuro a batteria del marchio automobilistico più amato da James Bond. L’architettura elettrica da 800 V di Rapide E è garantita da ...

Aston Martin - La Rapide E elettrizza Shanghai : La Aston Martin ha scelto il Salone di Shanghai per presentare la versione definitiva della Rapide E, la prima elettrica della storia del marchio. Deriva dalla berlina-coupè Rapide e sarà prodotta in una serie limitata di appena 155 esemplari nella nuova fabbrica di St. Athan. Il prezzo non è stato comunicato.610 CV, 950 Nm e oltre 320 km di autonomia. Partendo dalla base della Rapide esistente, i tecnici Aston Martin hanno collaborato con la ...

Aston Martin Rapide E - bene ma non benissimo : luci e ombre per la prima elettrica del gruppo inglese [GALLERY] : Il produttore inglese Aston Martin Lagonda ha rivelato la sua prima auto completamente elettrica di serie, la spettacolare Aston Martin Rapide E fa il suo debutto mondiale al Salone Automobilistico cinese di Shanghai 2019 Rapide E è un modello cardine per il marchio di lusso. Seguendo il successo dei precedenti modelli in edizione speciale, tra cui Aston Martin Vulcan, la famiglia Vanquish Zagato e DB4 GT Continuation, Rapide E continua a ...

Aston Martin Rapide E : ecco la prima 100% elettrica della scuderia britannica : La scuderia ha puntato infatti a lasciare invariato il feeling su strada rispetto ai precedenti modelli a benzina e troviamo anche tre diverse modalità di guida, GT, Sport e Sport+ . Il design della ...

Aston Martin DBS GT Zagato e DB4 GT Continuation - una coppia da 7 milioni : 'La DB4 GT Zagato è uno dei pezzi di design più belli e immediatamente riconoscibili al mondo. Creare una macchina che possa essere all'altezza di questo capolavoro è stata una sfida formidabile': ...

Aston Martin Zagato - paghi una prendi due : Quest'anno Zagato compie cento anni. Un periodo in cui la storica carrozzeria milanese ha legato il suo nome a quello dei brand più famosi del mondo dell'auto. Ma negli ultimi anni la collaborazione con Aston Martin è diventata molto più stretta e per celebrare questo speciale compleanno la Casa britannica sta portando a termine una vettura speciale. Si chiama DBS GT Zagato e fa parte del progetto DBZ Centenary ...

Aston Martin DBS GT Zagato - coupé gioiello per il centenario : Zagato celebra il 100° anno di età . E lo fa alla grande, realizzando, insieme ad Aston Martin , DBS GT Zagato , progettata per l'occasione: un richiamo alla storica DB4 GT Zagato risalente agli anni ...

Aston Martin : le prime immagini delle esclusive vetture DBS GT Zagato e DB4 GT Continuation - già sold out [GALLERY] : Aston Martin Festeggia con Zagato il centenario della fondazione della casa italiana, con le nuove DBS GT e DB4 GT Continuation, esclusivissime supercar in edizione limitata dal costo stratosferico Aston Martin, per commemorare il centenario della casa di progettazione Zagato, con cui collabora da oltre sei decenni, presenta ufficialmente i primi disegni della nuova DBS GT Zagato e della DB4 GT Zagato Continuation. La Aston ha rilasciato ...