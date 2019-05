Ascolti Tv 2 maggio 2019 | vince Mentre ero Via Chiude in bellezza il Costanzo Show | bene

Ascolti Tv giovedì 2 maggio : Mentre Ero Via al 23 - 2% - La fredda luce del giorno (9 - 14%) : Ascolti Tv giovedì 2 maggio: Vince Mentre Ero Via su Rai 1 con il 23.2% di share. A Raccontare Comincia Tu (3.9%) (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1- Mentre Ero via 1×05 1a Tv – 5.34 milioni e 23.2% di share Canale 5 – La fredda luce del giorno 1a Tv – 2.17 milioni e 9.4% di share Italia 1 – Colorado – 1.45 milioni e 7.3 % di share La7 – Piazzapulita – 1.07 milioni e 6.2 ...

Ascolti TV | Giovedì 2 maggio 2019. Mentre ero Via 23.2% - La Fredda Luce del Giorno 9.4%. L’Europa League al 4.6% su TV8 - crolla la Carrà (3.9%) : Mentre ero Via - Riccardo Antonaci e Vittoria Puccini Su Rai1 Mentre ero Via ha conquistato 5.343.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale 5 La Fredda Luce del Giorno ha raccolto davanti al video 2.167.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 Attacco al potere – Olympus Has Fallen ha interessato 1.208.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Colorado ha catturato l’attenzione di 1.448.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 A ...

Ascolti TV | Social Auditel 2 maggio 2019 : Mentre Ero Via in cima al Trend Topic con 50.000 Tweet - bene la Carrà e Piazza Pulita : Auditel 2 maggio 2019: Il penultimo appuntamento della fiction Mentre Ero Via in alto nel Trend Topic con quasi 50.000 Tweet. Piazza Pulita è più Social di Dritto e Rovescio La Rai è indiscutibilmente leader della serata Social del 2 maggio. La penultima puntata della fiction di Rai 1 “Mentre Ero ...

Ascolti tv USA mercoledì 1 maggio - male le comedy ABC con Modern Family al record negativo : Ascolti tv USA mercoledì 1 maggio Ascolti tv USA mercoledì 1 maggio – Certo gli Ascolti live sono sempre meno significativi nella vita di una serie e riempire il palinsesto di puntate originali costa più che trasmettere qualche replica. Il problema è che le nuove serie hanno bisogno di tempo per sedimentare e poter funzionare anche oltre il live e ottenere così un rinnovo. E le continue pause non aiutano, soprattutto se il ritorno in onda ...

Concertone - disastro per la Rai il primo maggio con i dati di Ascolti : un punto in meno rispetto l'anno scorso : Brutte notizie per la Rai dai dati degli ascolti tv del Concertone del primo maggio 2019. L'edizione condotta per la seconda volta da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi ha registrato uno share del 5,7%, pari a 1.210.000 spettatori. Nel dettaglio, la prima parte del Concertone ha registrato il 6,9%, mentr

Ascolti TV | Mercoledì 1 maggio 2019. Champions 20.6% - Non è la D’Urso 14.9% - Concertone 5.7% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 1 maggio 2019, su Rai1 l’incontro di Champions League Barcellona-Liverpool ha conquistato 4.876.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.27 all’1.14 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.475.000 spettatori pari al 14.9% di share (Buonanotte di 6 minuti: 935.000 – 19.2%). Su Rai2 La Risposta è nelle Stelle ha interessato 1.591.000 ...

Ascolti TV | Social Auditel 1 maggio 2019 : Dopo la semifinale di Champions - c’è la D’Urso : Social Auditel 1 maggio 2019: La Champions League di Rai e Sky fa il record di 2 milioni di Tweet, Barbara D'Urso non molla il Trend Topic Andata della seconda semifinale di Champions League. Barcellona-Liverpool (r.f 3-0) raggiunge il record dei record con la bellezza di 2 milioni di Tweet e innumerevoli ...