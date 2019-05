Arresto cardiaco durante la lezione | professoressa si accascia in classe | è gravissima

La morte improvvisa si può evitare : ecco tutti i sintomi che preludono all'Arresto cardiaco irreversibile : La settimana di Pasqua un adolescente di 16 anni, e un bagnino di 32, sono stati colti da malore mentre giocavano a calcio in due diverse località italiane, sono stati visti perdere improvvisamente coscienza ed accasciarsi al suolo, e nonostante i soccorsi immediati, i tentativi di rianimazione e la

Andò in Arresto cardiaco agli Uffizi : salvato - ora può vedere la Venere del Botticelli : Lo scorso 15 dicembre visitò gli Uffizi per vedere la Venere del Botticelli, capolavoro assoluto e celeberrimo dell'arte mondiale. Ma ebbe un malore proprio nella struttura museale. Andò in arresto ...

Vienna. Tragedia alla maratona : atleta crolla sull’asfalto e muore per Arresto cardiaco : L'uomo, di circa sessanta anni, è stato portato all'ospedale di Vienna, ma i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Il responsabile della maratona, Wolfgang Konrad: "Siamo dispiaciuti per quanto accaduto. La nostra sincera vicinanza alla famiglia del maratoneta deceduto".Continua a leggere

Neonato muore dal pediatra a Orosei : forse Arresto cardiaco - inutili i soccorsi - Sardiniapost.it : Un bambino di un mese e mezzo è morto questa mattina in un ambulatorio pediatrico a Orosei . Sono ancora da accertare le cause, ma secondo una prima ricostruzione fatta delle forze dell'ordine, il ...

Padova - malore mentre viene operato ai denti : 13enne muore per Arresto cardiaco : Benjamin Tyler Bryant, 13 anni di Costabissara, in provincia di Vicenza, è morto mentre si sottoponeva ad un intervento di routine di estrazione di un dente. Il decesso sarebbe sopraggiunto per arresto cardiocircolatorio, ma solo l'autopsia potrà dissipare i dubbi sulle cause della tragedia. Il ragazzo, che dalla nascita soffriva di una patologia neurologica, avrebbe compiuto 14 anni la prossima settimana.

Bologna - Arresto cardiaco dopo circoncisione in casa : morto bimbo di 5 mesi : Un bimbo di cinque mesi è morto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dove è arrivato venerdì pomeriggio da Scandiano (Reggio Emilia) in condizioni disperate a causa di un intervento di circoncisione fatto in casa dai genitori, di origine ghanese. Sul caso la Procura reggiana ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico del padre 40enne e della madre, trentenne.--La salma del piccolo è ora a disposizione ...

Sesso e droga no stop per 5 ore : 32enne si sente male e muore per un Arresto cardiaco : Una donna colombiana di 32 anni è morta a causa di un arresto cardiaco dopo 5 ore di Sesso e droga no stop mentre era in un albergo di Cali con il suo compagno. È stato quest'ultimo ad allertare i soccorsi ma, tardando l'ambulanza ad arrivare, l'ha avvolta in una coperta e con un taxi l'ha portata in ospedale, dove ne è stato dichiarato il decesso.Continua a leggere

Monza - Arresto cardiaco dopo l'anestesia dal chirurgo estetico : donna gravissima : La liposuzione per cui si era rivolta a un professionista in un centro medico privato, non c'è mai stata. Non appena il chirurgo plastico le ha iniettato l'anestesia, la paziente di 39 anni ha avuto un arresto cardiaco. È accaduto ieri in uno studio privato di Seregno, in provincia di Monza, ed ora la donna è ricoverata in pericolo di vita nel reparto di Neurorianimazione dell'ospedale San Gerardo di Monza. Il medico 58enne Maurizio Cananzi è ...

Arresto cardiaco - il presidente del 118 : evitabile una morte su tre : Maggiore sensibilizzazione ed informazione possono salvare vite umane, un massaggio cardiaco tempestivo, entro i primi 3 minuti di un Arresto cardiaco, consentirebbe di salvare 20 mila delle 60 mila persone che muoiono ogni anno all’improvviso. Questa è la denuncia del presidente del 118, Mario Balzanelli che rincara la dose dicendo che, se si effettuassero con immediatezza le manovre di disostruzione, si salverebbero almeno 40-50 persone ...

Arresto cardiaco dopo l'anestesia dal chirurgo plastico : donna gravissima : L'intervento era programmato in uno studio di Seregno, poi il trasporto d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza dove la...

Va dal chirurgo estetico - Arresto cardiaco : donna grave - medico indagato : Un semplice intervento di chirurgia estetica potrebbe costare la vita a una donna di 38 anni. La paziente subito dopo l"anestesia è andata in arresto cardiaco. Al momento la donna, 38enne residente in Brianza, è ricoverata in gravissime condizioni al Reparto di Rianimazione dell"ospedale San Gerardo di Monza. La prognosi non è stata ancora sciolta e si troverebbe in pericolo di vita.I carabinieri sono impegnati nelle indagini di rito e il ...

Monza - 39enne in fin di vita per un intervento di chirurgia estetica : Arresto cardiaco dopo anestesia : La donna si stava per sottoporre ad un intervento di chirurgia estetica ai glutei. Subito è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove ora è stata ricoverata nel reparto di rianimazione, in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.