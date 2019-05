Arrestato l’ex Piccolo Lord Rick Schroder per violenza domestica

Violenze e abusi sull’ex compagna che lo aveva lasciato : Arrestato dai carabinieri : Dopo essere stato lasciato dalla compagna ha iniziato a perseguitarla e ad abusare sessualmente di lei, arrivando ad inviare delle foto intime della donna ai suoi amici. Per questo un imprenditore edile di Afragola (Napoli) è finito in carcere per i reati di violenza sessuale, estorsione e stalking. A notificargli l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sono stati i carabinieri della ...

Lourdes - Arrestato l’uomo barricato in casa con tre ostaggi. Tra i feriti l’ex moglie : Le persone tenute prigioniere in una casa nel centro della cittadina celebre per i pellegrinaggi religiosi sarebbero tre. La polizia ha già intavolato una trattativa con il sequestratore

Ferma l’auto dell’ex amante e l’accoltella al cuore : Arrestato - la donna è in fin di vita : Non accettava la fine della loro storia extraconiugale, avrebbe visto la sua ex scambiarsi dei baci in macchina con un ragazzo e l’ha aggredita con un coltello da macellaio. È successo a Salerno, intorno alle 18.30. Lui, un infermiere di 64 anni, è stato arrestato e aveva precedenti per stalking. Lei, una romena di 38 anni, si trova in condizioni d...

Salerno - blocca l’auto dell’ex amante e l’accoltella al cuore : Arrestato - la donna è grave : Attimi di terrore in strada, verso le 18:30 del giorno di Pasquetta, a Salerno. Tanti passanti, scesi in strada durante il pomeriggio festivo, sono stati involontari testimoni di una cruenta aggressione, avvenuta in via Generale Clark, nella zona orientale del capoluogo di provincia campano. Infatti un infermiere di 64 anni ha accoltellato la sua ex compagna, una 38enne originaria della Romania, procurandole una profonda ferita sul petto. A ...

Aggredisce l’ex e poi fugge all’estero con loro bimbo piccolo : uomo Arrestato : Roma – Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Aurelio di Roma a rintracciare nei Paesi dell’Est Europa un bambino di 3 anni che era stato rapito dal padre qualche mese prima. Le indagini sono partite dopo la denuncia della madre, una donna di Ardea: l’ex compagno, un italiano di 41 anni, dopo averla aggredita le aveva sottratto il figlio portandolo con se’ in una localita’ sconosciuta. Gli ...

Sardegna - uccide l’ex compagna e ferisce il convivente : Arrestato : L'ha uccisa senza pietà con un colpo di pistola al collo nel pomeriggio di domenica, in un appartamento al civico 21 di via Napoli, a Nuoro. Poi ha puntato l’arma contro il convivente della sua ex compagna e l’ha ferito gravemente. Ettore Sini, 49 anni, originario di Bono, agente di polizia penitenziaria nel carcere nuorese di Badu ‘e Carros, dopo il delitto si è dato alla fuga e per diverse ore ha fatto perdere le sue tracce. Soltanto a tarda ...

Femminicidio Nuoro - Arrestato l’ex marito in fuga Ettori Sini : Catturato a Sassari Ettori Sini, l'uomo che ieri ha ucciso a colpi di pistola l'ex Romina Meloni e ha ridotto in fin di vita il nuovo compagno di lei Gabriele Fois, ora ricoverato in rianimazione. Movente la gelosia. Sini, agente penitenziario in servizio nel carcere nuorese di Badd’e Carros potrebbe aver ucciso con la sua arma di ordinanza, è entrato nel palazzo della vittima facendosi aprire da una bambina, ha suonato al campanello di Romina ...

Biesuz - Arrestato a Linate l’ex ad Trenord : condannato per truffa - falso e bancarotta - tentava di imbarcarsi su volo per Londra : È stato bloccato al controllo passaporti mentre tentava di imbarcarsi. Giuseppe Biesuz, ex amministratore delegato di Trenord, stava cercando di fuggire a Londra quando è stato arrestato dalla polizia all’aeroporto di Linate, a Milano. Lo scorso luglio il 57enne Biesuz era stato condannato in appello a 4 anni e 9 mesi per truffa, false attestazioni e bancarotta fraudolenta: da allora, fino all’intervento della polizia con la ...

Brasile - Arrestato l’ex presidente Michel Temer : “Corruzione e riciclaggio” : Corruzione, riciclaggio e appartenenza ad organizzazione criminale. Con queste accuse l’ex presidente brasiliano Michel Temer è stato arrestato a San Paolo e sarà trasferito a Rio de Janeiro, dove deve presentarsi davanti alla magistratura. L’operazione è stata condotta dalla polizia federale nell’ambito di “Lava Jato“, l’inchiesta sulla Tangentopoli brasiliana basata sui fondi neri Petrobras per la quale è stato condannato a ...

È stato Arrestato l’ex presidente del Brasile Michel Temer : L’ex presidente del Brasile Michel Temer è stato arrestato oggi a San Paolo dalla polizia federale nell’ambito della grande inchiesta Lava-Jato sulla corruzione nella compagnia petrolifera statale Petrobras. O Globo dice che sono stati emessi mandati di arresto anche per due ex ministri

Taranto - l’ex presidente della provincia Tamburrano (Fi) Arrestato per corruzione : Sette persone, tra cui l’ex presidente della provincia di Taranto, nonché ex sindaco di Massafra, Martino Tamburrano (Forza Italia), sono state arrestate dalla Guardia di finanza nell’ambito di una inchiesta della Procura sull’iter amministrativo per la concessione dell’autorizzazione all’ampliamento della discarica di Grottaglie in contrada Torre Caprarica. I reati contestati sono, a vario titolo, quelli di corruzione e turbata libertà ...

Arrestato a Reggio Calabria Ciro Russo : aveva dato fuoco all’ex moglie in auto Video : Il 42enne è stato fermato dagli uomini della Squadra Mobile che da martedì si erano messi sulle sue tracce

Arrestato a Reggio Calabria Ciro Russo : aveva dato fuoco all’ex moglie in auto : Il 42enne è stato fermato dagli uomini della Squadra Mobile che da martedì si erano messi sulle sue tracce

Reggio Calabria - Arrestato l’uomo che ha cercato di dare fuoco all’ex moglie in auto : Dopo più di 36 ore di fuga, la polizia ha arrestato Ciro Russo, l’uomo che martedì 12 marzo aveva tentato di incendiare l’auto dell’ex moglie, mentre la donna era all’interno. L’uomo non aveva lasciato Reggio Calabria: gli investigatori della squadra mobile e del servizio centrale operativo lo hanno localizzato in via Melacrino, in pieno centro storico, nei pressi di una pizzeria. Nel pomeriggio i poliziotti hanno eseguito ...