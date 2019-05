Anziano ucciso a Pesaro | arrestati 4 presunti killer incastrati dal Dna

ilgiornale

(Di venerdì 3 maggio 2019) Francesca Bernasconi L'uomo era stato trovato senza vita nella sua casa, legato a una sedia e imbavagliatoEra stato ritrovato, all'interno della sua casa a San Lorenzo in Campo, in provincia die Urbino, legato e imbavagliato. Erano le 23.30 dello scorso 17 marzo quando un vicino di casa aveva notato le luci accese e la porta aperta. Così era entrato per controllare e aveva trovato Sesto Grilli, legato ad una sedia, senza vita.Ora, per quell'omicidio, i carabinieri hanno arrestato quattro persone, sospettate di essere gli autori dell'assassinio. I militari dell'Arma hanno condotto indagini in tutta Italia, individuando uno dei fermati a, due nel Bolognese e uno in provincia di Crotone. Le indagini sono state svolte con pedinamenti ed escamotage, che hanno permesso ai carabinieri di avvicinarsi ai sospettati e acquisire i loro campioni biologici. Dalle ...

ecomy_it : Anziano legato e ucciso a Pesaro, quattro arresti: incastrati da dna e telecamere videosorveglianza - SecolodItalia1 : Non solo Manduria, un altro anziano massacrato e ucciso in casa a Pesaro: un video incastra gli assassini… - binottofranco : Anziano ucciso a Pesaro, arrestati 4 calabresi – VIDEO -