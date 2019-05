ANTONIO STANO UCCISO DAI BULLI | 8 IN CARCERE Manduria | pestaggi sincronizzati

Manduria - il giudice sul caso di ANTONIO STANO : 'Genitori incapaci di educare i figli' : Sono durissime le parole riservate dal gip del Tribunale ordinario di Taranto, Rita Romano, nei confronti della cosiddetta "banda degli orfanelli", la baby gang composta da 14 ragazzini che hanno seviziato e torturato nella sua abitazione di Manduria il 66enne Antonio Cosimo Stano, un pensionato. L'uomo, a causa dei traumi subiti, è morto il 23 aprile scorso dopo 18 giorni di agonia presso l'ospedale locale. Secondo il gip il dramma si è ...

Manduria - in carcere anche i 6 minorenni della violenza ad ANTONIO Stano : Sono tutti in carcere gli otto ragazzi accusati delle aggressioni al pensionato sessantaseienne di Manduria, Antonio Stano, morto il 23 aprile. Secondo le giudici che hanno esaminato i casi dei sei minorenni e dei due maggiorenni «i nuclei familiari degli indagati hanno dato prova di incapacità a controllare ed educare i giovani». Le gip Paola Morelli e Rita Romano hanno accolto le richieste della procuratrice Pina Montanaro e del pm Remo ...

ANTONIO STANO - morto dopo le botte della baby gang : tutti in carcere : Firmata una ordinanza di custodia cautelare in carcere per i sei minori. Venerdì mattina confermato il carcere anche per i...

ANTONIO STANO picchiato a morte - i giovani 'molto provati' al gip : 'Siamo dispiaciuti' : Sono apparsi 'molto provati', avevano gli occhi 'gonfi di lacrime' e hanno risposto tutti alle domande dei gip , riconoscendosi nei video acquisiti dagli inquirenti e circostanziando il loro ruolo. I ...

La Meloni depone fiori per ANTONIO STANO : "FdI presenterà legge contro il bullismo" : 'Oggi sono stata a Manduria per portare un mazzo di fiori davanti casa di Antonio, 66enne seviziato e torturato da una baby gang e poi tragicamente morto. Fratelli d'Italia sta depositando in questi ...

Manduria - i vicini di ANTONIO STANO respingono le accuse : 'Abbiamo fatto di tutto per lui' : La cittadina di Manduria, nel tarantino, è stata travolta da un vero tsunami, destinato a non placarsi nell'immediato. Come ben si sa, negli scorsi giorni è balzata agli onori della cronaca la notizia di un 66enne del posto, Antonio Cosimo Stano, che sarebbe stato torturato in casa sua da una baby gang composta da 14 ragazzini. L'uomo è deceduto dopo 18 giorni in ospedale. Era stato trovato circa due settimane fa dalla polizia in casa, legato ...

Manduria - ANTONIO STANO ucciso da baby gang/ Leda Bertè "mancanza di umanità" : Antonio Stano, il pensionato 66enne ucciso da una baby gang a Manduria. Procura 'tanti sapevano', le reazioni dopo la vicenda choc.

Manduria - ANTONIO STANO picchiato a morte : 8 arresti/ 'Pene esemplari per baby gang' : Manduria in lutto per la morte di Antonio Stano, segregato in casa e ucciso da baby gang: l'ultimo saluto dei suoi cari e le ultime notizie.

Manduria - le ultime parole di ANTONIO STANO ai poliziotti : «Sono senza forze - dovevo denunciarli prima ma avevo paura» : Il 5 aprile, dopo la segnalazione di una vicina che assiste all’ennesima incursione dei bulli, una «volante» va a casa del pensionato. Che racconta tutto: «Le aggressioni, gli insulti e i furtii». «Picchiato con mazze su mani, ventre e ginocchia»

Manduria - ANTONIO STANO lasciato solo anche al funerale : Manduria, Taranto,, 30 aprile 2019 - solo in vita e nella morte. I parenti di Antonio Cosimo Stano , il sessantaseienne morto il 23 aprile a Manduria , in provincia di Taranto lo hanno lasciato ...

Pensionato seviziato e picchiato dal branco - otto fermi per la morte di ANTONIO Stano : Tortura e sequestro di persona le accuse mosse dalla Procura. Il 65enne era deceduto lo scorso 23 aprile per choc cardiogeno...

Manduria. Pestaggio di ANTONIO Cosimo Stano : fermati gli otto “Orfanelli” : Operazione di Polizia nel Tarantino. Gli agenti hanno fermato otto persone, tra cui sei minorenni, considerate responsabili del Pestaggio di

A Manduria i funerali do ANTONIO STANO - il pensionato ucciso dalla baby gang. L'avvocato di alcuni ragazzi : "Colpa delle amicizie sbagliate" : Si sono svolti, questa mattina, in forma strettamente privata e in una chiesa diversa da quella inizialmente scelta, i funerali di Antonio Stano, il pensionato di 66 anni di Manduria (Taranto) morto dopo 18 giorni di degenza, vittima per anni di ripetute aggressioni di una baby gang. Ai funerali dell'uomo hanno partecipato i parenti più stretti, tra cui la sorella. I funerali - "Non abbiamo sensi di colpa. Antonio era una persona molto ...