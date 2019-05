Antonella Clerici | pop e imperfetta ' Sono andata in onda con le corna e con le coliche'

La prova del cuoco - Antonella Clerici pubblica i suoi ascolti : la risposta durissima della Isoardi : Pare proprio che Antonella Clerici, storica conduttrice de La prova del cuoco non abbia mai dimenticato il cooking show quotidiano e poco fa ha pubblicato sul suo Instagram una foto inerente agli ascolti raggiunti quando lei era al programma. Senza troppo giri di parole la Antonellina Nazionale ha a

Antonella Clerici - dedica romantica per il compleanno di Vittorio Garrone : La conduttrice si è lasciata andare ad un tenero post dedicato al suo più grande amore: gli auguri dai loro posti del cuore

Antonella Clerici : gaffe e doppi sensi nel revival del 'cruciverbone' : Ospite di 'E poi c'è Cattelan', il late night show di Sky Uno condotto da Alessandro Cattelan, Antonella Clerici si è messa alla prova con un 'cruciverbone' sulla televisione in cui le risposte ...

Antonella Clerici contro le chiusure 'tardate' : "Non si tiene il pubblico come ostaggio fino all'una del mattino" : Nel secondo appuntamento di E poi c'è Cattelan è stata ospitata Antonella Clerici per un'intervista che, come si sa, in un programma come EPCC solitamente non hanno nulla di prevedibile. Alessandro Cattelan ha accolto la 'collega' conduttrice che lo ha incensato di complimenti fra cui il più importante: "Sei un fenomeno, anzi io ti vedrei bene tra un paio d'anni al Festival di Sanremo. Devi prepararti!" chissà mai che dopo anni di voci e ...

Stefano De Martino con Antonella Clerici : torna Il treno dei desideri : Antonella Clerici torna con Il treno dei desideri e chiama Stefano De Martino Tutti pazzi per Stefano De Martino in Rai. Da quando Carlo Freccero l’ha voluto come conduttore di Made in Sud su Rai 2, si stanno aprendo tante e nuove possibilità per il ballerino lanciato da Amici. Secondo quanto scrive il settimanale Spy, […] L'articolo Stefano De Martino con Antonella Clerici: torna Il treno dei desideri proviene da Gossip e Tv.

Antonella Clerici vuole tornare a La Prova del Cuoco? Il video nostalgico che spiazza i fan : Antonella Clerici ha nostalgia de La Prova del Cuoco ? La conduttrice ha condiviso su Instagram un video di Striscia La Notizia che mostra una delle sue simpatiche gaffe. Era il 2005 e una giovane ...

È successo in TV – 11 aprile 2015 : Antonella Clerici 'Senza parole' nel sabato sera di Rai 1 : Tempo di emozioni nel sabato sera di Rai 1. Oggi andiamo nel 2015, precisamente a sabato 11 aprile giorno in cui vede la luce la prima puntata delle 7 puntate di Senza parole, il programma condotto da Antonella Clerici in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma.Senza Parole ha raccontato le storie di chi vuole comunicare qualcosa di importante e non ha mai trovato il coraggio, le parole, il tempo, ma soprattutto il modo giusto ...