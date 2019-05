Anomalie nel campo magnetico Il polo si sposta velocemente | anomalie su Pacifico e

Apple Watch è abbastanza preciso nel rilevare Anomalie del battito cardiaco : Apple e la Stanford University School of Medicine hanno pubblicato i risultati aggiornati della ricerca Apple Heart Study in corso dal 2017, e che ha coinvolto diverse versioni dello smartWatch Apple Watch. Sotto la lente d’ingrandimento è da sempre l’affidabilità dell’app che utilizza i dati di un sensore di pulsazioni per identificare la fibrillazione atriale. Quello che è emerso al termine del periodo di test è che solo lo ...