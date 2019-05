Ancora violenza a Viterbo Negoziante trovato morto

La vittima della violenza di Viterbo : 'vivo nel terrore - ho Ancora paura di loro' : Secondo la procura i video dello stupro condivisi ed esibiti come un 'trofeo', poi il tentativo di cancellarli. Attesa la decisione del Gip su richiesta di domiciliari per gli indagati

25 aprile - Mattarella : “Memoria dovere morale e civile. C’è Ancora bisogno di uomini liberi contro violenza e fanatismi” : La memoria è “un dovere morale e civile” perché gli eventi della Resistenza “compongono l’identità della nostra Nazione da cui non si prescindere per il futuro”. Ma anche perché la lotta per la Liberazione da nazismo e fascismo “con la sua complessità, è un fecondo serbatoio di valori morali e civili”. “Ci insegna che, oggi come allora, c’è bisogno di donne e uomini liberi e fieri che non ...

Napoli - Ancora violenza nel carcere di Poggioreale : agente preso a schiaffi da detenuto : Un agente della polizia penitenziaria in servizio a Poggioreale è stato preso a schiaffi da un detenuto. A renderlo noto è Luigi Castaldo, sindacalista dell'Osapp che, in una nota, chiede 'dignità per ...

Conor McGregor Ancora nei guai dopo l’annuncio del ritiro : indagato per violenza sessuale a Dublino : Conor McGregor, ex campione UFC di arti marziali miste, fa sempre parlare di sé e spesso è protagonista di episodi non certo edificanti. dopo essere stato arrestato a Miami per aver distrutto il telefono di un suo sostenitore che cercava di scattargli una foto all’uscita del Fontainebleau Miami Hotel dove risiedeva, l’asso della MMA è finito al centro di un’altra vicenda dai contenuti poco piacevoli. McGregor, che ieri aveva ...

Anticipazioni Un Posto al Sole dall'11 al 15 marzo : Adele Ancora vittima di violenza : Si apre oggi una nuova settimana di programmazione di Un Posto al Sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3. I telespettatori saranno attesi da puntate ricche di suspense soprattutto a causa delle conseguenze del ritorno a casa di Adele: la donna, dopo avere accolto le promesse del marito Manlio, si troverà costretta a fare i conti con un'amara realtà: sarà davvero cambiato come le ha fatto credere? Le novità ...