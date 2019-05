Ambulante inveisce contro Coia | minacce e rissa sfiorata

romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Roma – Aggressioneper Andrea, presidente M5S della commissione capitolina Commercio, questa mattina in piazza Cola di Rienzo, in occasione di unllo, insieme alla Polizia locale, sulla regolarita’ delle bancarelle. E proprio untitolare di un banco di scarpe in via Paolo Emilio ha inveito a piu’ riprese. Le accuse urlate da Augusto Proietti, questo il nome dell’che peraltro nel 2015 si arrampico’ sul Colosseo per protesta, riguardano le delocalizzazioni.“C’ho la licenza dal 1928, se me dicono che me ne devo anda’ m’ammazzo. Dove ci volete mandare? A me me dovete ammazza’”, ha gridato Proietti, che poi ha alzato ulteriormente i toni: “Ma una mattonata in faccia non te l’ha mai data nessuno finora? Pezzo di m…”. Insieme a, i consiglieri ...

