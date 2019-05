Ambiente | Gran Sasso | “Lo Stato finanzi gli interventi”

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Approvato all’unanimita’ dall’Assemblea dei Sindaci il documento proposto dal presidente della Provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, sulla questione legata al sistema, dopo l’annuncio di chiusura del traforo deciso dal concessionario della autostrada A24, Strada dei Parchi. All’appuntamento, allargato alla partecipazione di Regione, istituzioni, parti sociali e associazioni ambientaliste, hanno risposto in tanti condividendo i contenuti del documento che verra’ inviato ai cinque Ministeri interessati: Infrastrutture,, Sanita’, Sviluppo Economico, Ricerca e Universita’.La Provincia, nel suo documento – anche sulla base degli elementi venuti alla luce con l’inchiesta della Procura di Teramo, degli esposti degli ambientalisti e dei lavori del tavolo regionale istituzionale di cui hanno fatto parte anche ...

Linkiesta : Mentre altrove, come in Gran Bretagna, la rivoluzione ambientalista è già realtà, in Italia facciamo i conti con la… - MasseriniM : Gastronomia e ambiente devono allearsi. La plastica monouso va bandita da sagre, open-air, concerti e carnevali. St… - robertocavaglia : RT @Linkiesta: Mentre altrove, come in Gran Bretagna, la rivoluzione ambientalista è già realtà, in Italia facciamo i conti con la totale a… -