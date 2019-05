meteoweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Tutto pronto per ladi, alpinista e guida alpina classe ’90, in partenza per l’, uno dei continenti più estremi della terra e grande sfida dal punto di vista alpinistico.sarà in cordata con Francesco Ratti, Stefano Stradelli e Roger Bovard, tutti alpinisti valdostani.La partenza è fissata per il prossimo 12 maggio con ritorno previsto il 12 giugno. Il gruppo ha il permesso per il Denali (conosciuto anche come Monte McKinley, 6.190 m), la più alta montagna del Nord America, e questo consentirà loro di poter salire tutte le altre montagne in libertà, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni.“La sfida principale – racconta– sarà quella di arrampicarsi in stile alpino in condizioni climatiche estreme in alta quota. Per portare a casa un risultato importante su questo grande continente sono necessarie: forza ...

zazoomblog : Alpinismo: nuova spedizione di François Cazzanelli obiettivo Alaska - #Alpinismo: #nuova #spedizione - SportPassionNet : In #Alaska la nuova spedizione di François #Cazzanelli #alpinismo - mountainblogit : Tomas Franchini, nuova spedizione di alpinismo esplorativo in Cina – intervista -