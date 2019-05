Almeno quattro persone sono state ferite dopo che una betoniera è uscita di strada a

Libia - governo Sarraj : “Raid delle forze di Haftar su Tripoli - Almeno quattro morti” : quattro persone sono morte e una ventina di altre sono rimaste ferite la notte scorsa a Tripoli in seguito ad una serie di raid aerei condotti, secondo fonti del governo di unità nazionale, con droni da forze fedeli al generale Khalifa Haftar. Secondo quanto ha riferito il responsabile del comitato per le crisi e le emergenze, Fawzi Onis, citato su Twitter dall’emittente al Ahrar, si tratta tuttavia di un bilancio ancora provvisorio, ...

Nuova Zelanda - suprematisti bianchi assaltano moschee : Almeno 40 morti. Quattro arrestati : Come in un videogame "sparaspara", un suprematista bianco di un commando terroristico si è filmato in "soggettiva" e in diretta Facebook per 17 minuti con una...

