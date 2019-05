Alla vigilia delle elezioni europee papa Francesco lancia la sfida al Sovranismo

Atletica – Maratona di Praga : Catherine Bertone attesa al via Alla vigilia del suo 47° compleanno : Le sensazioni di Catherine Bertone alla vigilia della sua partecipazione alla Maratona di Praga Una vita di corsa per Catherine Bertone, attesa al via domenica 5 maggio nella Maratona di Praga. All’indomani della gara festeggerà 47 anni di età, ma nella passata stagione ha recitato ancora un ruolo da protagonista in azzurro, con l’ottavo posto individuale agli Europei di Berlino e la medaglia d’argento insieme al team italiano. La ...

MotoGp – Nuovo record personale per Jorge Lorenzo Alla vigilia del Gp di Jerez : il maiorchino più carico che mai [FOTO] : Jorge Lorenzo motivato e carico per il Gp di Jerez: record personale in bicicletta per il maiorchino della Honda alla vigilia del quarto round stagionale Manca poco ormai al quarto appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: i campioni delle due ruote sono per il primo round europeo, che si disputerà domenica 5 maggio a Jerez de la Frontera. Jorge Lorenzo è motivato a far bene, dopo tre gare nelle quali non ha ottenuto i risultati sperati ...

Udinese - Tudor Alla vigilia : “A Bergamo se ti presenti a 4 ti fanno a pezzi” : Impegno affatto semplice domani per l’Udinese, che alle 19 affronterà l’Atalanta, tra le squadre più in forma attualmente in Serie A. Posticipo della 34^ giornata all’Atleti Azzurri d’Italia, le parole del tecnico dei bianconeri Igor Tudor alla vigilia del match. Ecco le sue parole. “Il risultato dipende anche da altre cose. Domani a Bergamo ci aspetta una battaglia contro una squadra di grande qualita’ ...

Silvio Berlusconi - terremoto Alla vigilia del voto : "Addio a Forza Italia - vado a destra". Il big che lo molla : Il suo nome, Salvo Pogliese, al grande pubblico forse non dirà molto. Ma è il sindaco di Catania, la più grande città del Sud amministrata da Forza Italia, e ha appena mollato Silvio Berlusconi. Un colpo durissimo, perché arriva in uno degli ultimi feudi elettorali azzurri. Il sindaco ha lasciato in

Amici - il grave infortunio Alla vigilia del serale : il dramma di Rafael - ballerino a rischio : Rafael Quenedit riuscirà a ballare nonostante abbia avuto un infortunio? Dopo l'annuncio degli ospiti e delle prove a sorpresa volute dai professori è questo l'interrogativo riguardo alla puntata di stasera del serale di Amici. Infortunatosi alla spalla, parlando con Giuliano Peparini il giovane bal

Unici – Le quattro giornate di Vasco torna in onda su Rai2 sabato 27 aprile - Alla vigilia di VascoNonStop Live 2019 : Unici - Le quattro giornate di Vasco torna in onda su Rai2, in replica sabato 27 aprile alle ore 14.00, a poco più di un mese dal debutto del nuovo tour del rocker di Zocca, che prenderà il via con la data zero allo stadio Teghil il 27 maggio prossimo. Quest'anno Vasco Rossi batterà il suo stesso record di presenze a San Siro con ben 6 concerti in un solo tour, mentre coi quattro concerti tenuti allo Stadio Olimpico nel 2016 da 220 mila ...

Cancelo parla Alla vigilia di Inter-Juventus : Il mister è uno dei migliori al mondo, con quel like non c'entro nulla: voglio continuare alla Juventus e con lui. Il futuro dell'ex Valencia è quindi ancora a Torino, nonostante le voci di una sua ...

Milano Alla vigilia della festa striscione e coro ultrà per il Duce vicino a Piazzale Loreto -VIDEO : Un'adunata fascista a Piazzale Loreto, alla vigilia del 25 aprile e poche ore prima del ritorno della semifinale di Coppa Italia a San Siro, tra Milan e Lazio. Uno striscione che inneggia a Mussolini ...

Benzina - boom di rincari Alla vigilia del Ponte : in autostrada 2 euro al litro : Benzina, è stangata per gli automobilisti italiani. Dopo l'inasprimento delle sanzioni Usa all'Iran e le tensioni in Libia, le quotazioni del greggio e quindi dei prodotti petroliferi...

