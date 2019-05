Alitalia | Di Maio proroga al 15 giugno «Appena possibile la formazione del consorzio»

Alitalia : Di Maio proroga al 15 giugno : ANSA, - ROMA, 3 MAG - Il nuovo termine indicato a Fs per presentare l'offerta vincolante per Alitalia è stato prorogato al 15 giugno. Lo si legge in una nota del Mise. "Dopo aver ricevuto oggi, da ...

Alitalia : Di Maio proroga al 15 giugno - presto consorzio : Il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato la proroga di un altro mese, auspicando «che l'indicazione della composizione definitiva del consorzio acquirente possa pervenire nel minor tempo possibile»...

Alitalia - Toninelli : 'Intervento di Atlantia? Dossier separato da quello delle autostrade'. Di Maio : 'Manca solo 15%' : Dal canto suo il ministro dell'Economia Giovanni Tria , intervistato dal Foglio , dice che 'può essere anche corretto che lo stato metta dei fondi per sostenere una società nuova. Il punto è avere ...

Alitalia - Toninelli : “Intervento di Atlantia? Dossier separato da quello delle autostrade”. Di Maio : “Manca solo 15%” : La risposta dei commissari governativi di Alitalia alla richiesta di proroga avanzata da Fs non è ancora arrivata. Ed è buio fitto sul futuro dell’ex compagnia di bandiera: il vicepremier Luigi Di Maio giovedì sera ha sostenuto che non resta da trovare il 40% del capitale. “Assolutamente no. Si può arrivare anche al 15%, in questo momento, in base a quello che stiamo vedendo della torta”. Ma il ministro dello Sviluppo non ha ...

Alitalia-Di Maio : "Della torta manca un 15%" : Ad intervenire sul tema è Luigi di Maio che porta un elemento di novita: 'Ci sono Ferrovie dello Stato e c'è Delta, ci sarà il ministero dell'Economia. In base a quello che stiamo vedendo della torta ...

Alitalia - attesa la decisione sulla proroga dell'offerta. Di Maio : 'manca un socio Al 15%'. E Atlantia si chiama fuori : Manca ancora il nome del socio forte per la nuova Alitalia. Ora si attende un nuovo rinvio della scadenza per la presentazione delle offerte quasi certamente per dopo le europee

Alitalia - sì del Carroccio all'ingresso di Atlantia - i soci coperti di Di Maio : Il lavoro va avanti, anche se parliamo di un business complicato - ha proseguito Giorgetti - Non credo che quello delle compagnie aeree sia un mondo dove si facciano utili. Ci sono tante difficoltà ...

Alitalia - sì del Carroccio all'ingresso di Atlantia - i soci coperti di Di Maio : La Lega rompe gli indugi su Alitalia ed apre ad Atlantia. Si profila così un nuovo scenario politico più favorevole all'intervento del gruppo autostradale. Che però, dal canto suo, ieri ha ribadito la ...

Per Alitalia Di Maio si dice ottimista e studia nuove proposte : è ancora stallo sul futuro di Alitalia anche se il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, si dice ottimista sul buon esito delle trattative. Da Tunisi, a margine del forum economico italo-...

FS chiede la proroga della proroga - i tempi per Alitalia si allungano ancora. Lega attacca Di Maio : "Fai presto" : Quando si parla di Alitalia, il tempo sembra allargarsi e restringersi a piacimento dei soggetti coinvolti. Non c'è scadenza che tenga e nemmeno quella odierna (sulla presentazione del consorzio e dell'offerta vincolante) è stata rispettata. Ormai, sembra quasi che non se ne stupisca più nessuno.Intorno al governo - soprattutto al vicepremier Luigi Di Maio che ha in mano il dossier - il cerchio si sta però ...

Alitalia - Di Maio : si valutano altre offerte oltre Fs-Delta - no notizie negative : Per il salvataggio di Alitalia sono in corso di valutazione altre offerte oltre a quella del blocco Ferrovie dello Stato-Delta, che prevede la partecipazione del ministero dell'Economia.

Alitalia - Di Maio : missione compiuta Ma lo Stato brucia 650 milioni : Di Maio rassicura: Alitalia riceverà offerte ma nella Newco ci sarà una "presenza massiccia" dello Stato per garantirne il rilancio e una governance che consenta di dare vita a un polo del trasporto aereo, su gomma e su rotaia che possa incentivare il turismo italiano. Peccato che a conti fatti non ci sia ad oggi alcuna certezza nè sull'eventuale partecipazione di concessionari come il gruppo Benetton (con ...

Alitalia - Di Maio : non cerchiamo capitani corraggiosi : Roma, 29 apr., askanews, - "Non stiamo cercando capitani coraggiosi per mettere una toppa". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in merito alla vicenda Alitalia."Noi - ha aggiunto - non vogliamo ...

Pochi giorni per salvare Alitalia. Ma Di Maio è ottimista : ... li sanno tutti: 'Una presenza massiccia dello Stato nella newco come garanzia affinché il piano industriale sia coerente e competitivo, con la partecipazione diretta del ministero dell'Economia e ...