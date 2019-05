Alitalia | c' è la proroga

Offerte Alitalia : MISE proroga al 15 giugno : Dopo aver ricevuto oggi, venerdì 3 maggio, da parte dei Commissari Straordinari di Alitalia, la comunicazione di richiesta di proroga del termine per la presentazione di un'offerta definitiva e ...

Alitalia : Di Maio proroga al 15 giugno. «Appena possibile la formazione del consorzio» : Il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato la proroga di un altro mese, auspicando «che l'indicazione della composizione definitiva del consorzio acquirente possa pervenire nel minor tempo possibile»...

Alitalia - attesa la decisione sulla proroga dell'offerta. Di Maio : 'manca un socio Al 15%'. E Atlantia si chiama fuori : Manca ancora il nome del socio forte per la nuova Alitalia. Ora si attende un nuovo rinvio della scadenza per la presentazione delle offerte quasi certamente per dopo le europee

Alitalia - a due anni da commissariamento ancora nessuna soluzione. Governo verso una nuova proroga della scadenza : Due anni di attesa. Ma ancora non c’è una soluzione al caso Alitalia, finita in amministrazione straordinaria nel maggio 2017. Le Ferrovie dello Stato, candidate al salvataggio del vettore, hanno chiesto ai commissari e al Governo una nuova proroga rispetto alla scadenza dello scorso 30 aprile. Così probabilmente, la formalizzazione di un’offerta definitiva per il salvataggio dell’ex compagnia di bandiera non arriverà prima ...

FS chiede la proroga della proroga - i tempi per Alitalia si allungano ancora. Lega attacca Di Maio : "Fai presto" : Quando si parla di Alitalia, il tempo sembra allargarsi e restringersi a piacimento dei soggetti coinvolti. Non c'è scadenza che tenga e nemmeno quella odierna (sulla presentazione del consorzio e dell'offerta vincolante) è stata rispettata. Ormai, sembra quasi che non se ne stupisca più nessuno.Intorno al governo - soprattutto al vicepremier Luigi Di Maio che ha in mano il dossier - il cerchio si sta però ...

Alitalia - c'è la richiesta di proroga : La lettera di richiesta della proroga rispetto alla presentazione dell'offerta vincolante per la newco Alitalia è pronta. Mittente FS, destinatario il Ministero per lo Sviluppo Economico . Nulla di ...

Nomine Bankitalia in Cdm - proroga per Alitalia : C'è parecchia carne al fuoco per la riunione di governo: la questione politica più rilevante è la decisione sul caso Siri , dopo l'incontro del sottosegretario leghista al ministero dei Trasporti che ...

Alitalia : conto alla rovescia per la proroga : Il restante 35% è una partita a cui non può che essere destinato un partner che abbia solidi capitali e affinità con il mondo dei trasporti. I fari puntati su Atlantia rispondono a questa logica. ...

Fs verso la miniproroga per Alitalia : Nella serata di ieri il cda delle Fs ha scritto una lettera ai commissari di Alitalia in base alla quale oggi dovrebbe essere accordata una proroga per la consegna delle offerte vincolanti per ...