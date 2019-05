Alessia Marcuzzi a Verissimo risponde a Simona Ventura | la verità su Riccardo Fogli

Alessia Marcuzzi a Simona Ventura : “Ha detto su di me cose che sono segno di debolezza. C’è bisogno di più solidarietà tra colleghe” : “Io le mie responsabilità me le prendo. Non ero d’accordo sul videomessaggio a Riccardo Fogli. Il mio errore è stato quello di non dire ‘no’ più forte”. Parole di Alessia Marcuzzi che, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha detto la sua (dopo un bel po’ di tempo, a dire il vero) su quanto accaduto all’Isola dei Famosi. “Il reality è un reality anche per noi conduttori – ha continuato – E’ ...

Alessia Marcuzzi a Verissimo : "Le critiche di Simona Ventura? Non si parla male dei colleghi" : "C’è bisogno di solidarietà tra colleghe. E’ un peccato non ci sia, secondo me è un segno di debolezza"

Alessia Marcuzzi : «Pensavo fosse la mia Isola più bella fino all’intoppo con Fogli. Volevo Corona in studio. Simona Ventura? Critiche sono segno di debolezza - non sarei qui dopo 30 anni se usassi il gobbo» : Silvia Toffanin e Alessia Marcuzzi A un mese dalla fine de L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi parla per la prima volta in tv di come abbia vissuto la discussa ultima edizione del reality. Ai microfoni di Verissimo racconta: “Il reality è un reality anche per noi conduttori. E’ tutto ‘live’, senza un vero e proprio copione, è in diretta e succedono tante cose che anche noi viviamo quasi come i concorrenti. E’ bello, ma anche molto difficile da ...

Alessia Marcuzzi nuova conduttrice del Gf Vip : l’indiscrezione : Alessia Marcuzzi al Grande Fratello Vip dopo Ilary Blasi: potrebbe essere lei la nuova conduttrice Non sono nemmeno iniziati i casting per il prossimo Grande Fratello Vip eppure, oggi, si parla già dei possibili nuovi conduttori del reality. Chi prenderà il posto di Ilary Blasi? Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere Alessia Marcuzzi la […] L'articolo Alessia Marcuzzi nuova conduttrice del Gf Vip: l’indiscrezione ...

Alessia Marcuzzi festeggia i 18 anni del figlio : “Siamo cresciuti insieme” : Alessia Marcuzzi festeggia i 18 anni di suo figlio Tommaso con un post commovente su Instagram. Tommy, nato dalla relazione con Simone Inzaghi, è diventato maggiorenne e mamma Alessia non potrebbe essere più fiera di lui. Il ragazzo vive e studia a Londra, dove si allena per diventare un calciatore professionista, ma segue anche lezioni di regia, fotografia a business media. Alto, bellissimo come i suoi genitori e affascinante, Tommaso è già una ...

Alessia Marcuzzi scrive al figlio : "Auguri Tommaso - siamo cresciuti insieme. Mi manchi tanto" : Oggi il figlio della conduttrice diventa maggiorenne: "Stai facendo esperienze lontano da me e mi manchi tanto"

Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi in sfida per condurre Temptation Island Vip : Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi si sfidano per condurre Temptation Island Vip. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal Spy infatti, Belen avrebbe rifiutato la conduzione. La Rodriguez era stata indicata come la degna sostituta di Simona Ventura che, dopo una prima (fortunatissima) edizione del reality è pronta a guidare The Voice of Italy in Rai. Maria De Filippi aveva quindi proposto la conduzione a Belen, che però avrebbe declinato ...

