Alessandro Di Battista | Se dopo le Europee salta il governo mi ricandido

(Di venerdì 3 maggio 2019) Né a sindaco di Roma né a capo politico M5s. Ma a parlamentare sì.Diconferma che se la situazione precipitasse tornerebbe in campo come candidato in Parlamento. “Sele elezionidovessere questo, mi ricandiderei”, conferma l’ex deputato M5s durante la registrazione di ‘Accordi e Disaccordi’ in onda stasera alle 22.45 sul Nove.“Io mi auguro con tutto il cuore che le prossime politiche ci siano tra 4 anni, e - conferma - lì ci sarei”,di che se il bancosse prima “io non me lo auguro e non credo che avverrà, anche perchè questoper merito dei 5 stelle sta portando avanti cose interessanti, ma - ammette - a settembre-ottobre mi ricandiderei”.Da ‘soldato semplice’, però, senza puntare al ruolo di leader del ...

