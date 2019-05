ilpost

(Di venerdì 3 maggio 2019) L’agenzia AFP scrive, citando fonti governative, chedistati uccisinel nord dell’Etiopia, nella regione degli Amara, in seguito ad alcunitra diversi. Al momento non cimolte informazioni sugli, ma

nanku_runaisa : RT @ilpost: Alcune decine di civili sono morti negli ultimi giorni negli scontri tra gruppi etnici in Etiopia - ilpost : Alcune decine di civili sono morti negli ultimi giorni negli scontri tra gruppi etnici in Etiopia - metiletilcheto1 : @JuveFaCose @paulpogba mio cruccio non aver visto #sivori dal vivo ... sono un privilegiato ho visto decine di camp… -