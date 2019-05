Al Torino Jazz Festival incanta il ritmo turco-armeno di Arto

ilfogliettone

(Di venerdì 3 maggio 2019) Spiritoso, irriverente e cosmopolita. ÈTunçboyaciyan, percussionista e vocalist, che dagli anni Ottanta vive negli Stati Uniti. Classe 1957, la sua carriera inizia a soli 11 anni, col fratello Onno, scomparso prematuramente. Ha lavorato con leggende delcome Chet Baker, Marc Johnson e Al Di Meola. Negli anni Novanta collabora con Serj Tankian, cantante del gruppo musicale statunitense System of a Down. Si può far musica con tutto, anche con una bottiglia vuota, ci dice.Per lui la musica è un ponte verso una cultura di pace e tolleranza. Lo abbiamo incontrato ale in una pausa delle prove ci ha raccontato la filosofia che sta alla base della sua musica, una miscela di avant-folk econtemporaneo. "La musica è il colonna sonora della mia vita. Cerco davvero di servire l'umanità. Non nasciamo con una nazionalità o una religione addosso. ...

