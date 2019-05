Accordo Sky Italia-Supertennis | scambio di contenuti fino al 2020

Mediaset-Sky : nuovo Accordo su Premium-R2 senza la vendita : Sky e Mediaset rinunciano ad andare avanti sulla vendita di R2, la società che contiene la piattaforma del digitale terrestre usata da Premium. Non era Premium che doveva essere venduta a Sky, ma l'infrastruttura su cui poggia il tutto. Alla fine le due società hanno trovato un nuovo accordo che però non prevede più la vendita di R2 che torna quindi a Mediaset...

Sky non comprerà la piattaforma R2 di Premium e siglerà nuovo Accordo con Mediaset : ROMA - Mediaset e Sky comunicano che a seguito dell'evoluzione dell'istruttoria dell'Autorità Antitrust, 'Agcm', relativa all'acquisizione della società R2 da parte di Sky Italia, appare ormai ...

Accordo Mediaset - Sky per la proprietà della società di servizi R2 : Mediaset e Sky comunicano che a seguito dell’evoluzione dell’istruttoria dell’Autorità Antitrust (“Agcm”) relativa all’acquisizione della società R2 da parte di Sky Italia, appare ormai improbabile che l’Agcm possa concedere un’autorizzazione incondizionata come invece previsto dagli accordi sottoscritti tra le parti. La cessione di R2, piattaforma erogatrice esclusivamente di ...

Mediaset trova l’Accordo con Sky per la Champions : Dopo un anno di transizione la Champions League torna su Mediaset, trovato l’accordo con Sky. Secondo quanto riporta Libero, manca solo l’ufficialità, ma la rete televisiva avrebbe trovato l’accordo con Sky per trasmettere in chiaro due gare a settimana per le prossime due edizioni della competizione. “L’intesa di massima con Sky, che detiene i diritti per la trasmissione in Italia della competizione europea più ...

Mariangela Pira (Sky Tg 24) : 'L'Inter ha Accordo con Antonio Conte' : Il tweet postato da Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg 24, riguardante l’Inter, ha sicuramente suscitato molto clamore: in merito al possibile arrivo di Antonio Conte alla società di Suning, la giornalista ha rincarato la dose alimentando nuove conferme su tale possibilità, in quanto secondo il suo parere si spiega così il motivo per cui il nome di Mourinho non è stato mai associato alla panchina dell'Inter. Nonostante il portoghese sia ...

Fca-Tesla : Accordo su emissioni auto per evitare sanzioni - Sky TG24 - : Il Financial Times riferisce di un accordo da "centinaia di milioni di euro" tra Fiat Chrysler e il colosso di Elon Musk. Sfruttata una opzione del regolamento europeo che permette di creare "pool" ...

Amazon - Accordo sul divorzio : Jeff Bezos versa 36 miliardi di dollari alla ex moglie - Sky TG24 - : ... mantenendo, oltre al controllo del Washington Post e di Blue Origin, il 75% delle quote che aveva con MacKenzie, che diventa una delle donne più ricche del mondo

Dazi Usa-Cina - Accordo vicino : Trump incontra il vice premier cinese Liu He - Sky TG24 - : Alla Casa Bianca meeting tra il tycoon e il plenipotenziario del presidente Xi sui dossier economici. Secondo il Financial Times la maggior parte dei nodi tra le parti sono stati sciolti, si continua ...

Brexit ultime notizie - Theresa May offre dimissioni in cambio di ok a suo Accordo - Sky TG24 - : Nel corso di una riunione dei Tories, la premier si è detta "pronta a lasciare l'incarico in anticipo pur di assicurare una Brexit ordinata". Per abbandonare il posto però, chiede il via libera della ...

Calcio Under 20 World Cup in esclusiva su Sky - Accordo con FIFA per altri tornei : Dopo la FIFA World Cup™ di Calcio femminile, Sky annuncia l’acquisizione dei diritti di trasmissione anche della 22^edizione della FIFA U-20 World Cup, il Mondiale di Calcio riservato alla categoria Under 20 che si disputerà in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno 2019. Grazie a un accordo con FIFA, Sky Sport trasmetterà in diretta tutti gli incontri del torneo. Sono 24 le nazionali che parteciperanno alla ...

Il Regno Unito ha avviato un’operazione militare per preparasi a gestire un’uscita dall’UE senza alcun Accordo - scrive Sky News : Secondo Sky News, il ministero dell’Interno del Regno Unito ha avviato un’operazione militare per prepararsi a gestire le possibili conseguenze di un’uscita del paese dall’Unione Europea senza nessun accordo. L’operazione, chiamata “Operazione Redfold”, secondo una fonte del governo è stata attivata all’inizio di

Via della Seta - cosa prevede l'Accordo Italia-Cina - Sky TG24 - : Dopo settimane in cui sono arrivati moniti di Washington, perplessità da Bruxelles e liti tra Lega e M5s, l'esecutivo è pronto a incontrare il presidente Xi e firmare un memorandum. Connettività, ...

Il territorio di Messina verrà monitorato dallo spazio : ecco l’Accordo con l’Agenzia Spaziale Italiana per il progetto “Cosmo-Skymed” : Messina verrà monitorata dallo spazio. La Giunta Comunale ha approvato l’accordo di programma con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per la fornitura di immagini di archivio COSMO-SkyMed sia in orbita ascendente che in orbita discendente che vadano a coprire il periodo temporale 2014-2023. l’accordo di programma, che sarà sottoscritto per il Comune, dall’assessore comunale alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli e per l’ASI, dal direttore ...

Congresso delle famiglie a Verona - il Cardinale Pietro Parolin d'Accordo sulla sostanza - Sky TG24 - : Il segretario di Stato Vaticano commenta il meeting che si svolgerà dal 29 al 31 marzo. Un evento che fa discutere anche la maggioranza e che, per ora, risulta patrocinato da Palazzo Chigi. "Non ci ...