Accadde oggi | 3 maggio 2014 il ferimento che porterà alla morte di Ciro Esposito

Accadde oggi - 2 maggio 2016 : il Leicester è campione d’Inghilterra : Torna la rubrica “Accadde oggi”. 2 maggio, ricorre l’anniversario della vittoria della Premier League da parte del Leicester di Claudio Ranieri. In quel 2016 il mondo intero assistette ad un’impresa incredibile: la matricola Leicester diventa campione d’Inghilterra. La stagione prima le “foxes” avevano conquistato una sofferta salvezza, dopo essere tornati in Premier. Partito con lo stesso ...

Accadde oggi : il 29 Aprile 2001 scoperto il “suono” del Big Bang : Era il 29 Aprile 2001 quando ricercatori internazionali, sotto la guida dell’italiano Paolo de Bernardis dell’Università di Roma “La Sapienza” ed Andrew Lange del California Institute of Technology, presentarono la scoperta del “suono” del Big Bang, ovvero la radiazione di fondo dello scoppio di energia che causò la nascita dell’Universo, circa 15 miliardi di anni fa. Si rilevò, grazie ad un telescopio ...

Accadde oggi : nel 1945 Benito Mussolini veniva giustiziato dai partigiani insieme a Claretta Petacci [GALLERY] : Era il 28 aprile 1945 quando Benito Mussolini fu ucciso, probabilmente dal partigiano Walter Audisio, che lo fucilò insieme alla sua amante Claretta Petacci e poi ne trasportò a Milano i corpi, insieme a quelli di altri fascisti e repubblichini. Mussolini era stato catturato il 27 aprile dalla 52sesima Brigata Garibaldi “Luigi Clerici”, a Dongo, un piccolo comune sulla costa nord-occidentale del lago di Como, da dove l’ormai ex dittatore sperava ...

Accadde oggi - 27 aprile 2014 : muore Vujadin Boskov : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’ quella del 27 aprile è una giornata importante per gli appassionati di calcio per il ricordo di Vujadin Boskov, morì infatti il 27 aprile 2014. Arrivò in Italia negli anni Sessanta, alla Sampdoria, sempre con i blucerchiati importante esperienza in panchina. Dopo aver vinto la Liga nel 1980 con il Real Madrid, nel 1985 fece ritorno in Italia portando ...

Accadde oggi : il 26 aprile 1986 il disastro di Chernobyl - la catastrofe nucleare più grave della storia : Alle 01:24 del 26 aprile 1986 un guasto al reattore numero 4 della centrale atomica di Chernobyl, nei pressi di Kiev in Ucraina, provoca il più grande incidente della storia dell’energia nucleare. La nube radioattiva che si sviluppa investe tutta l’Europa provocando una serie di conseguenze nella popolazione. Nelle settimane successive allo scoppio, a causa delle radiazioni, furono trentuno i lavoratori della centrale e i pompieri ...

Accadde oggi - 26 aprile 1998 : Juve-Inter al veleno - la gara del “rigore non fischiato a Ronaldo” : C’è una partita che il calcio italiano ricorda, ma non per qualcosa di indimenticabile, bensì per tutta una scia di polemiche che tutt’ora – dopo vent’anni – si porta dietro. E’ il famoso Juve-Inter del rigore non fischiato a Ronaldo e di quello nell’azione successiva fischiato ad Inzaghi, che mandò su tutte le furie il tecnico nerazzurro Gigi Simoni. E’ l’Accadde oggi odierno, che ci ...

Accadde oggi - 25 aprile 2014 : muore l'ex tecnico del Barcellona Tito Vilanova : Nei giorni seguenti il calcio osservò il minuto di silenzio e l'allenatore venne omaggiato da tutto il mondo sportivo.

Accadde oggi - 25 aprile 2014 : muore l’ex tecnico del Barcellona Tito Vilanova : Francesc Vilanova i Bayó, era nato il 17 settembre 1969 a Girona, in Spagna. Era un ex calciatore del Barcellona, dove però aveva giocato solo nelle giovanili. Fu un discreto centrocampista centrale. Nel 2007 l’amico Pep Guardiola lo scelse come suo vice nel Barcellona B. L’anno successivo passò alla prima squadra e, insieme a Guardiola, Vilanova vinse tutto. All’addio di Pep la società scelse proprio Tito come sue erede; ...

Accadde oggi : il 24 aprile 1967 muore il primo cosmonauta : Il 24 aprile 1967 morì il primo cosmonauta nello spazio: Vladimir Komarov, 40 anni, perse la vita nella fase di rientro sulla terra a bordo della Soyuz 1, lanciata il giorno precedente. Komarov lasciò la moglie e due figli, di 16 e 9 anni, ed ottenne il titolo onorario di Eroe dell’Unione Sovietica e dell’Ordine di Lenin e l’onore di avere le sue ceneri poste presso il muro del Cremlino, lo stesso che verrà poi riservato a Yuri ...

Accadde oggi : Kaká incanta l'Old Trafford - doppietta storica allo United : La sblocca Cristiano, ma la ribalta Kakà Era un Manchester stellare quello che affrontò il Milan: Cristiano Ronaldo , allora 22enne ma già tra i top al mondo, completava un tridente da sogno con ...

Accadde oggi : il 23 Aprile 1564 nasce William Shakespeare - oltre 4 secoli di mistero sulla sua vera identità : William Shakespeare è stato tra i maggiori poeti e drammaturghi inglesi: ha composto 36 opere teatrali che ancora oggi sono protagonisti sui palcoscenici di tutto il mondo. Nacque a Stratford upon Avon il 23 Aprile 1564: amico e protetto del conte di Southampton, lo scrittore si trasferì a Londra nel 1586 dove rappresentò i suoi primi lavori ai teatri Globe e Blackfriars. Morì nella sua città natale nel 1616. William Shakespeare: 4 secoli di ...

Accadde oggi - 20 aprile 2010 : l’Inter “vede” la Champions - impresa contro il Barça di Guardiola : La rubrica “Accadde oggi” ci riporta indietro di 9 anni, esattamente al 20 aprile 2010. Semifinale di andata di Champions League, l’Inter di Mourinho ospita il grande Barcellona di Guardiola, vincitore l’anno prima e grande favorito per aggiudicarsi ancora una volta la coppa dalle grandi orecchie. Una splendida squadra, quella blaugrana, guidata egregiamente dal tecnico spagnolo inventore del Tiki Taka. Ma quella ...

Accadde oggi : il 20 aprile 1889 nasce Adolf Hitler : Nato a Branau il 20 aprile 1889 Adolf Hitler, fondatore del partito Nazionalsocialista tedesco, andò al potere vincendo le elezioni del 1933, dando vita al più feroce regime del Novecento che scatenò la Seconda guerra mondiale e all’olocausto di sei milioni di ebrei. Accadde oggi, nel 1889 nasce Adolf Hitler: la sua infanzia avvolta dal mistero, cercò di nascondere le sue origini L'articolo Accadde oggi: il 20 aprile 1889 nasce Adolf ...

Accadde oggi - 19 aprile 1989 : impresa Milan contro il Real Madrid - 5-0! : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per gli appassionati di calcio ed in particolar modo per i tifosi del Milan. Il 19 aprile 1989 è una giornata storica per i rossoneri, a San Siro il Milan gioca la semifinale di ritorno di Coppa dei Campioni contro il Real Madrid, l’andata si era conclusa 1-1. Il match si chiude con un clamoroso 5-0. Ancelotti, Rijkaard e Gullit ...