ABC rinnova Black-ish e ordina lo spinoff Mixed-ish – Notizie serie tv

(Di venerdì 3 maggio 2019)tv 3 maggio: ABC-ish per una sesta stagione elo-ish. ABC si prepara agli Upfronts che si terranno il 14 maggio prossimo, annunciando il rinnovo di-ish per una sesta stagione. Laquindi tornerà nella stagione televisiva 2019-2020, ma non sarà da sola.ABC infatti ha ancheto lo-ish, che racconta di Rainbow Johnson e della sua vita negli anni ottanta dove è cresciuto in una famiglia multiculturale.Il rinnovo di-ish era probabile (nelle nostre previsioni nella newsletter settimanale era tra le “Probabili”), nonostante un calo negli ascolti in un martedì complessivamente in calo, e in un canale che soffre da assuefazione di comedy famigliari, laè acclamata dalla critica e riceve molte nomination nelle premiazioni annuali, tra Golden Globes e Emmy.Per quanto riguarda lo ...

